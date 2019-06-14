Mamak’ta Türk-Rus Kültür Yılı konseri

Rus Kazak Korosu, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu’nda konser verdi.
1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer santral faciasını konu alan ve izlenme rekorarı kıran HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil’in ardından, facianın yaşandığı nükleer santralin yakınlarındaki Ukrayna’daki Pripyat hayalet kenti ziyaretçi akınına uğradı.
Hava kirliliğinin 2020 yılında 7 milyon insanın erken ölümüne yol açacağı, küresel ekonomiye maliyetinin de 225 milyar doları bulacağı öngörüldü.
Yaz ayları gelip çattığında Sovyet vatandaşları, Sovyetler Birliği'nin güneyine doğru akın ederlerdi. En gözde şehirler arasında ise Gagra, Jurmala, Yevpatorya, Soçi, Yalta, Pitsunda, Gelencik ve Anapa yer alıyordu.
Günümüzde birçok insan, çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen stresler ve yorgunlukla dolu gündelik yaşamdan biraz olsun uzaklaşıp kafa dinlemek için tatilini doğa ortamında geçirmeyi tercih eder.
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