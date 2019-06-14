Mamak’ta Türk-Rus Kültür Yılı konseri

Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda her iki ülkenin kültür bakanları tarafından imzalanan ‘2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi’ kapsamında Rus Kazak Korosu, Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu’nda “Jivaya Starina" konseri verdi.