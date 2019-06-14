Toronto Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Kanada kulübü Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Ligdeki 30 takım arasında Kanada'yı temsil eden tek kulüp Toronto Raptors, ABD dışından çıkan ilk şampiyon olmayı başardı.

Son 4 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Golden State Warriors ile karşılaştığı 2019 NBA final serisini 4-2 kazanan Toronto Raptors, ilk finalinden zaferle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

Ligdeki 30 takım arasında Kanada'yı temsil eden tek kulüp Raptors, ABD dışından çıkan ilk şampiyon oldu. 1995'te kurulan Raptors, NBA tarihinde şampiyonluğa ulaşan 20. farklı takım olarak kayıtlara geçti.

Raptors'ı çalıştıran Nick Nurse, Steve Kerr (2015: Golden State Warriors) ve Tyronn Lue'dan (2016: Cleveland Cavaliers) sonra son 5 yıl içinde başantrenörlüğe başladığı ilk sezonda şampiyonluğa uzanan 3. isim oldu.

Kawhi Leonard'ın (28.5 sayı) yanı sıra Pascal Siakam (19.8), Kyle Lowry (16.2), Fred VanVleet (14), Marc Gasol (12) ve Serge Ibaka (11.3), final serisi boyunca çift haneli skor ortalaması yakaladı.