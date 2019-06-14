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    Moskova’nın merkezinde Osmanlı rüzgarı esti

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    • Tarih meraklıları 16.-17. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu’nu tanıma, o döneme ait saray ve haremi görme ve çiçek bahçesinin içinde şiir dinleme şansı yakaladı.
    • Zamanlar ve Çağlar Festivali'nde kurulan Osmanlı alanından bir kare.
    • Zamanlar ve Çağlar Festivali'nde kurulan Osmanlı sarayı.
    • Moskova’da temsili olarak sefer halindeki Osmanlı ordu karargahı kurulup, dönemin askeri hayatı sergilendi.
    • Osmanlı askerlerinin aslına uygun kostümlerini giyen grup üyeleri, Osmanlı paşası, yeniçeri, sipahi ve tüccarları temsil etti. Gösteride, sefer esnasında Osmanlı askerlerinin gün içerisinde neler yaptığını anlatan canlandırmalar da yapıldı.
    • Zamanlar ve Çağlar Festivali'ndeki Osmanlı alanında tüm isteyen ziyaretçilere okçuluk eğitimi verildi.
    • Başkent Moskova'da düzenlenen yıllık 'Zamanlar ve Çağlar' Uluslararası Festivali kapsamında şehir merkezinde kurulan Osmanlı dönemine ait alanda 'kervan gösterisi'.
    • Zamanlar ve Çağlar Festivali'nde kurulan Osmanlı alanından bir kare.
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Tarih meraklıları 16.-17. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu’nu tanıma, o döneme ait saray ve haremi görme ve çiçek bahçesinin içinde şiir dinleme şansı yakaladı.

    Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen yıllık ‘Zamanlar ve Devirler’ Uluslararası Tarih Canlandırma Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait bir alan oluşturdu.

    Tarih meraklıları 16.-17. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu’nu tanıma, o döneme ait saray ve harem gibi mekanları görme ve çiçek bahçesinin içinde şiir dinleme şansı yakaladı. Aynı döneme ait bir kentin pazarını ziyaret edenlere burada sergilenen çeşitli baharatlar, takılar ve kumaşlar satın alma imkanı tanındı. Festival organizatörü ve Osmanlı dönemine ait sahanın denetçisi Vasiliy Tartıjov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu’nun sadece askeri yanlarını değil, sosyal rollerin de olduğu sivil yanını göstermek istediklerine dikkat çekti. Moskova sakinleri ve turistlerin yoğun ilgiyle karşıladıkları festivalin Osmanlı sahasından görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.

    Etiketler:
    Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı, tarih, festival, Zamanlar ve Çağlar, Moskova, Rusya
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