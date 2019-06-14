Moskova’nın merkezinde Osmanlı rüzgarı esti

Tarih meraklıları 16.-17. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu’nu tanıma, o döneme ait saray ve harem gibi mekanları görme ve çiçek bahçesinin içinde şiir dinleme şansı yakaladı. Aynı döneme ait bir kentin pazarını ziyaret edenlere burada sergilenen çeşitli baharatlar, takılar ve kumaşlar satın alma imkanı tanındı. Festival organizatörü ve Osmanlı dönemine ait sahanın denetçisi Vasiliy Tartıjov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu’nun sadece askeri yanlarını değil, sosyal rollerin de olduğu sivil yanını göstermek istediklerine dikkat çekti. Moskova sakinleri ve turistlerin yoğun ilgiyle karşıladıkları festivalin Osmanlı sahasından görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.