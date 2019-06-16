Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen yıllık ‘Zamanlar ve Devirler’ Uluslararası Tarih Canlandırma Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait bir alan oluşturdu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 3.’sü düzenlenen Türkiye Festivali çerçevesinde Türkiye’nin meşhur sanatçıları ve ekiplerinin yanısıra ülkenin simgesi haline gelen Mehter Takımı da sahne alıyor.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Kanada kulübü Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Ligdeki 30 takım arasında Kanada'yı temsil eden tek kulüp Toronto Raptors, ABD dışından çıkan ilk şampiyon olmayı başardı.
Rus Kazak Korosu, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu’nda konser verdi.
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