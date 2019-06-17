Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde manav Ahmet Özdemir, borcunu ödemeyen müşterilerinin isimlerini borçlarıyla birlikte bir liste yapıp herkesin görebileceği şekilde iş yerinin duvarına astı.
Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova’nın Krasnaya Presnya Parkı’nda Türkiye Festivali adlı etkinlik düzenleniyor.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen yıllık ‘Zamanlar ve Devirler’ Uluslararası Tarih Canlandırma Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait bir alan oluşturdu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 3.’sü düzenlenen Türkiye Festivali çerçevesinde Türkiye’nin meşhur sanatçıları ve ekiplerinin yanısıra ülkenin simgesi haline gelen Mehter Takımı da sahne alıyor.
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