Rusya’da Avrasya halklarının kültürel zenginliği tanıtıldı

Avrasya Halkları Asamblesi’nin desteğiyle iki yılda bir gerçekleşen etkinliğe Rusya’ya bağlı Tuva, Buryatya ve Yakutya cumhuriyetleri, Zabaykalye bölgesi, İrkutsk bölgesi, Moskova, Moğolistan ve Kırgızistan’dan konuklar katıldı. Avrasya haklarının kültürel geleneklerini tanıtmayı amaçlayan festivalin programında yer alan Yerdın Oyunları Güzeli Yarışması da, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. 7 güzel katılımcının yarıştığı etkinlikten göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.