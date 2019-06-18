Manisa, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi sayesinde Rus turistlerin ilgi odağına dönüşebilir

Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağını konu alan Muhteşem Yüzyıl dizisi, dünyanın birçok ülkesinde seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı, ancak dizinin Rusya’daki popülerliği inanılmaz yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Manisa ise, dizide Osmanlı tahtınına çıkacak şehzadelerin eğitim gördükleri ve devlet yöneticiliğine hazırlandıkları önemli merkezlerden biri olarak gösteriliyor.

AK Parti Manisa Milletvekili, Türk-Rus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Sputnik’e yaptığı açıklamada ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin Rusya’daki inanılmaz popülerliğine dikkat çekerek, ‘bu ilgiyi hem Rus misafirlerimizi çekmek, hem de kentin turistik açıdan gelişmesi için kullanmak istiyoruz. Zira tarihin temelleri burada, bu topraklarda atılıyordu’ ifadelerini kullandı. Baybatur, bu girişimin üzerinde Türk-Rus Karşılıklı Turizm ve Kültür Yılı kapsamında çalışıldığını belirtti.

Türk dizi hayranları olan Rus turistlerin ilgi odağına dönüştürülmek hedeflenen Manisa’dan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.