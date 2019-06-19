Ünlü şeflerden Gaziantep'e 'tam not'

Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Insight Investment Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın finaline kalanlar açıklandı. 2009’dan beri gerçekleştirilen yarışma, dünyanın en önemli uzay fotoğrafçılığı yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor.