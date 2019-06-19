Ünlü şeflerden Gaziantep'e 'tam not'

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen ‘Gastroway’ etkinliği kapsamında, ‘Gastronominin başkenti’ olarak nitelendirilen Gaziantep'e gelen şefler, kentte edindikleri deneyimleri AA muhabiriyle paylaştı.
Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep, uluslararası üne sahip şeflerden tam not aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen ‘Gastroway’ etkinliği kapsamında, ‘Gastronominin başkenti’ olarak nitelendirilen Gaziantep'e gelen şefler, kentte edindikleri deneyimleri AA muhabiriyle paylaştı.
Türkiye’nin batısında bulunan Manisa'nın belediye yöneticileri, Rus turistlerin kente ilgisini çekmek amacıyla Rusya’da izlenme rekorları kıran ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini turizm markası oluşturulmak için kullanılabileceğini söyledi.
Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Insight Investment Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın finaline kalanlar açıklandı. 2009’dan beri gerçekleştirilen yarışma, dünyanın en önemli uzay fotoğrafçılığı yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
13-15 Haziran tarihlerinde Rusya’nın İrkutsk bölgesindeki Hotoruk kentinde 7. Uluslararası Yerdın Oyunları – Avrasya Halkları Oyunları Festivali düzenlendi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Milli Muharip Uçağı’nı ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak" ifadelerini kullandı.
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