Yılandan kurtardığı tavşanı sahiplendi: 'Keçi sütüyle besliyorum, su kabağını oyup içine pamuk koydum ve yatak yaptım'

3 çocuk annesi eve getirdiği tavşanı, keçi sütü ile besliyor. Ayrıca içine pamuk yerleştirdiği su kabağından yaptığı yatakta uyutuyor.
Tavşana bir anne şefkati ile yaklaşan Sarıkaya, "Yılanın elinden alıp evime getirdim ve bir aydır bakıyorum. Keçi sütüyle besliyorum. Her şeyi yemeye başladığı zaman doğaya bırakacağım. Şu an bir kutu içinde barındırıyorum. Su kabağını oyup, içine pamuk koydum ve yatak yaptım. Yanına toprak ve keçi sütü koydum. Acıkınca karnını doyurup, uyuyor. Çok sağlıklı ama henüz doğaya bırakacak kadar beslenemiyor. Doğadan beslenmeye ve kendi başına yaşamayı başarabilecek duruma gelene kadar bakıp, sonra bırakacağım" dedi.
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