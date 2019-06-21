Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı

Günümüz tasarımcılarının gözünden Osmanlı kostümleri sergisi, Sputnik'in hazırladığı galeride.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nde Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle günümüz tasarımcılarının gözünden Osmanlı kostümleri sergisi açıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Osmanlı kaftanlarının 3 ay boyunca kent sakinleri tarafından görülebileceğini ifade etti.
Günümüz tasarımcılarının gözünden Osmanlı kostümleri sergisi, Sputnik'in hazırladığı galeride.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak" dedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya, yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi. Sarıkaya, bebek gibi bakıp, keçi sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından bir de yatak yaptı.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic Seyahat Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep, uluslararası üne sahip şeflerden tam not aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)