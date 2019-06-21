Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya, yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi. Sarıkaya, bebek gibi bakıp, keçi sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından bir de yatak yaptı.