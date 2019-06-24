Rusya'da göz alıcı mezuniyet törenleri

Mezuniyet törenleri öğrenciler için hayatlarında yeni bir başlangıç anlamına gelmesi nedeniyle özel önem taşıyor. Rusya’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen törenlerin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'da 20-21 Haziran’da mezuniyet törenleri ve baloları yapıldı. Başkent Moskova’da her yıl olduğu gibi etkinliklerin en önemli merkezi Kremlin’di. St. Petersburg’da ise bu yıl 15. kez 'Kırmızı Yelkenler' (Alıye Parusa) adlı geleneksel mezuniyet kutlamaları düzenlendi.
Mezuniyet törenleri öğrenciler için hayatlarında yeni bir başlangıç anlamına gelmesi nedeniyle özel önem taşıyor. Rusya’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen törenlerin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Marmaris'in turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan, Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani'ye ait 5 yıldızlı otel, istenildiği iddia edilen KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin dolar kira bedeli nedeniyle talipli çıkmayınca kaderine terk edildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nde Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle günümüz tasarımcılarının gözünden Osmanlı kostümleri sergisi açıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Osmanlı kaftanlarının 3 ay boyunca kent sakinleri tarafından görülebileceğini ifade etti.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak" dedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya, yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi. Sarıkaya, bebek gibi bakıp, keçi sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından bir de yatak yaptı.
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