S-400 sistemi Moskova'da sergilendi

Rusya'da 20-21 Haziran’da mezuniyet törenleri ve baloları yapıldı. Başkent Moskova’da her yıl olduğu gibi etkinliklerin en önemli merkezi Kremlin’di. St. Petersburg’da ise bu yıl 15. kez 'Kırmızı Yelkenler' (Alıye Parusa) adlı geleneksel mezuniyet kutlamaları düzenlendi.