S-400 sistemi Moskova'da sergilendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "ARMY-2019" başladı.
Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "ARMY-2019" kapsamındaki fuarda S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "ARMY-2019" başladı.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda gerçekleşen ve son teknoloji askeri ürünlerin sergilendiği 'ARMY-2019' Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ve Forumu’nun açılış töreni kapsamında Rusya'nın çeşitli silah üreticilerinin yepyeni ürünleri görücüye çıkarıldı.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumları tanıtıldı.
Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı.
Rusya'da 20-21 Haziran’da mezuniyet törenleri ve baloları yapıldı. Başkent Moskova’da her yıl olduğu gibi etkinliklerin en önemli merkezi Kremlin’di. St. Petersburg’da ise bu yıl 15. kez 'Kırmızı Yelkenler' (Alıye Parusa) adlı geleneksel mezuniyet kutlamaları düzenlendi.
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