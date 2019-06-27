Rusya'nın en güzeli Moskova'da belirlendi

Sibirya'da bulunan Çita kentinden gelen Anna Bakşeyeva birinciliğe layık görüldü. Rusya'nın çeşitli bölgelerinden güzellerin katıldığı etkinlikten renkli kareler Sputnik'in galerisinde.
Moskova'da düzenlenen Rusya Güzeli (Krasa Rossii) yarışmasının finalinde ülkenin en güzel kızı belli oldu.
Sibirya'da bulunan Çita kentinden gelen Anna Bakşeyeva birinciliğe layık görüldü. Rusya'nın çeşitli bölgelerinden güzellerin katıldığı etkinlikten renkli kareler Sputnik'in galerisinde.
Hınıs İlçesi’ne bağlı Mutluca Köyü’nde Berivan ve çobanların zorlu yayla mesaisi başladı. Bingöl dağları üzerindeki 3 bin 500 rakımlı Koğ Tepesi’ndeki yaylalara çıkan köylüler bazen 2 bazen de 3 ay boyunca yaylada kalıyor. Berivanlar ve çobanlar, zorlu geçen bu sürecin iyi ve kötü yanlarını Sputnik Türkiye’ye anlattı.
Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Army-2019" kapsamındaki fuarda S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda gerçekleşen ve son teknoloji askeri ürünlerin sergilendiği 'ARMY-2019' Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ve Forumu’nun açılış töreni kapsamında Rusya'nın çeşitli silah üreticilerinin yepyeni ürünleri görücüye çıkarıldı.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumları tanıtıldı.
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