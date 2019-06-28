Çin'de Türkiye paneli: İkili perspektifle küresel zorluklarla mücadele

Hınıs İlçesi’ne bağlı Mutluca Köyü’nde Berivan ve çobanların zorlu yayla mesaisi başladı. Bingöl dağları üzerindeki 3 bin 500 rakımlı Koğ Tepesi’ndeki yaylalara çıkan köylüler bazen 2 bazen de 3 ay boyunca yaylada kalıyor. Berivanlar ve çobanlar, zorlu geçen bu sürecin iyi ve kötü yanlarını Sputnik Türkiye’ye anlattı.