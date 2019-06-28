Çin'de Türkiye paneli: İkili perspektifle küresel zorluklarla mücadele

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) Panel serisi kapsamında Pekin’de 'Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele' başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi’nin ardından gerçekleştireceği Çin ziyareti öncesinde Pekin’de Türkiye Paneli düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) Panel serisi kapsamında Pekin’de 'Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele' başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Moskova'da düzenlenen Rusya Güzeli (Krasa Rossii) yarışmasının finalinde ülkenin en güzel kızı belli oldu.
Hınıs İlçesi’ne bağlı Mutluca Köyü’nde Berivan ve çobanların zorlu yayla mesaisi başladı. Bingöl dağları üzerindeki 3 bin 500 rakımlı Koğ Tepesi’ndeki yaylalara çıkan köylüler bazen 2 bazen de 3 ay boyunca yaylada kalıyor. Berivanlar ve çobanlar, zorlu geçen bu sürecin iyi ve kötü yanlarını Sputnik Türkiye’ye anlattı.
Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Army-2019" kapsamındaki fuarda S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda gerçekleşen ve son teknoloji askeri ürünlerin sergilendiği 'ARMY-2019' Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ve Forumu’nun açılış töreni kapsamında Rusya'nın çeşitli silah üreticilerinin yepyeni ürünleri görücüye çıkarıldı.
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