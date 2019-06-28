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    Çin'de Türkiye paneli: İkili perspektifle küresel zorluklarla mücadele

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Türkiye markasını güçlendirmek” vizyonuyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisinin yeni etabını Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi’nin ardından gerçekleştireceği Çin ziyareti öncesinde Pekin’de Türkiye Paneli düzenledi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) Panel serisi kapsamında Pekin’de 'Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele' başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, panel, ikili ilişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, G20, Çin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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    • Yarışmaya, evli olmayan ve çocuk sahibi olmayan 14-25 yaş arası adaylar kabul ediliyor.
      Son güncelleme: 22:26 27.06.2019
      22:26 27.06.2019

      Rusya'nın en güzeli Moskova'da belirlendi

      Moskova'da düzenlenen Rusya Güzeli (Krasa Rossii) yarışmasının finalinde ülkenin en güzel kızı belli oldu.

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    • Son güncelleme: 15:43 27.06.2019
      15:43 27.06.2019

      Berivan ve çobanların 3 bin rakımlı yaylada 180 günlük zorlu mesaisi

      Sertaç Kayar

      Hınıs İlçesi’ne bağlı Mutluca Köyü’nde Berivan ve çobanların zorlu yayla mesaisi başladı. Bingöl dağları üzerindeki 3 bin 500 rakımlı Koğ Tepesi’ndeki yaylalara çıkan köylüler bazen 2 bazen de 3 ay boyunca yaylada kalıyor. Berivanlar ve çobanlar, zorlu geçen bu sürecin iyi ve kötü yanlarını Sputnik Türkiye’ye anlattı.

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    • Son güncelleme: 01:47 26.06.2019
      01:47 26.06.2019

      S-400 sistemi Moskova'da sergilendi

      Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Army-2019" kapsamındaki fuarda S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi.

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    • T-90A tankı 'ARMY-2019 Forumu'nda.
      Son güncelleme: 17:41 25.06.2019
      17:41 25.06.2019

      Rusya’nın yeni nesil silahlarının sergilendiği 'ARMY-2019 Forumu’ndan kareler

      Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda gerçekleşen ve son teknoloji askeri ürünlerin sergilendiği 'ARMY-2019' Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ve Forumu’nun açılış töreni kapsamında Rusya'nın çeşitli silah üreticilerinin yepyeni ürünleri görücüye çıkarıldı.

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    Multimedya

    Çin'de Türkiye paneli: İkili perspektifle küresel zorluklarla mücadele
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