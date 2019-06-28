Hacı Bektaş Veli'nin Kapadokya'da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Gülşehir ilçesinde bulunan 9. ve10. yüzyıllarda Romalılar tarafından piskoposluğun işlendiği Açıksaray ören yerinde 13. yüzyılda ise Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş Veli tarafından ise burada kültür elçiliği yapmaya başladığı dönemde kullandığı mescit ve içerisinde bulunan mihrabın ilk günkü özelliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.