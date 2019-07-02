İETT’de unutulan eşyalar 81 bin liraya satıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu. Böceği bulan Nurdan Özşafak, "Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış" dedi.