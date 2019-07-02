Ahşap mimarisi ve doğal güzellikleyle büyüleyen Karelya Cumhuriyeti

Karelya Cumhuriyeti'nden büyüleyici manzaralar Sputnik'in galerisinde.
Rusya'ya bağlı olan ve “göller ülkesi” olarak adlandırılan Karelya Cumhuriyeti, Rusya'nın Avrupa topraklarının kuzeybatısında yer alıyor.
Karelya Cumhuriyeti'nden büyüleyici manzaralar Sputnik'in galerisinde.
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Big Seven Travel seyahat portalı, ‘dünyanın en seksi milletleri’ listesini yayınladı.
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