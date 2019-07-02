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    Sovyetler Birliği’nin en gözde izci kampı olan Artek’ten manzaralar

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    • Lenin Artek Genç İzciler Kampı’nda (Bugünkü adıyla Artek Uluslararası Çocuk Merkezi) sabah borusunu çalan izci bir genç.
    • Nazım Hikmet'in Artek'te tatilde olan çocuklarla buluşması.
    • Artek Genç İzciler Kampı’nda iki arkadaş, Sovyet İnna Starostina ve Hint Sujatha Gopisetti.
    • Artek Genç İzciler Kampı’nın onur konuğu Yuri Gagarin.
    • Çocuklar yaz tatillerini Lenin adına kurulan Artek Genç İzciler Kampı’nda geçiriyor.
    • Artek Genç İzciler Kampı’nda düzenlenen Üçüncü İzci Rallisi’nde Hava Kuvvetleri pilotları tarafından izci çocuklara tanıtılan jetler.
    • Artek Genç İzciler Kampı’nda Amerikan dostlarıyla eğlenen bir Sovyet izci.
    • Ayı Dağı tepesindeki Artek çocuk izcileri.
    • Eski dünya şampiyonu satranç ustası Mihail Tal, Artek Genç İzciler Kampı’nda düzenlenen eşzamanlı bir satranç turnuvasında.
    • Artek Genç İzciler Kampı’nda iki arkadaş, Azerbaycanlı Suriya Dadaşeva ve Norveçli Laila Larsen.
    • Artek Genç İzciler Kampı’nda yöresel elbisesiyle boy gösteren İra Tarasenko.
    • Artek Genç İzciler Kampı’nda ay yüzeyinde hareket edebilen ilk insansız uzay araçlarından olan Lunohod 1’i test eden Genç Mühendisler Kulübü izcileri.
    • Karadeniz sahillerinde Artek izcisi küçük çocuklar, 1970.
    • Ukrayna’daki Artek Genç İzciler Kampı’nda sabah egzersizleri.
    • Kırım’daki Artek Genç İzciler Kampı’nda uyku vakti.
    • Artek Genç İzciler Kampı sahillerinde güneşin tadını çıkartan çocuklar, 1985.
    • Artek Genç İzciler Deniz Kampı, 1975.
    © Sputnik / Pychkhulyan
    Lenin Artek Genç İzciler Kampı’nda (Bugünkü adıyla Artek Uluslararası Çocuk Merkezi) sabah borusunu çalan izci bir genç.

    Uluslararası gençlik kampı Artek, Sovyet dönemi izci yaşamının bir sembolü olarak görülür. 1925 yılında kurulan kampa, altın çağlarında sayıları yılda 27.000'i aşan çocuk katılırdı.

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    © Sputnik / Alexander Cheprunov
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    Sovyetler Birliği’nin farklı bölgelerinden gelen izcilerin yanı sıra, söz konusu kamplarda 70 farklı yabancı ülkeden gelen çocuklar da misafir edilirdi. Bunların yanında onur konukları olarak kampa gelen isimler arasında şair Nazım Hikmet, uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin, emekli bir ABD Hava Kuvvetleri askeri ve NASA astronotu olan Albay Frank Borman, Nobel edebiyat ödüllü Fransız yazar André Gide ve daha pek çokları vardı.

    Bu galeri ile bu meşhur gençlik merkezinin altın çağlarına kısa bir yolculuk yapıyoruz.

    Etiketler:
    Yuri Gagarin, çocuklar, Sovyetler Birliği, SSCB, Artek Çocuk Merkezi
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