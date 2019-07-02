Sovyetler Birliği’nin en gözde izci kampı olan Artek’ten manzaralar

Sovyetler Birliği’nin farklı bölgelerinden gelen izcilerin yanı sıra, söz konusu kamplarda 70 farklı yabancı ülkeden gelen çocuklar da misafir edilirdi. Bunların yanında onur konukları olarak kampa gelen isimler arasında şair Nazım Hikmet, uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin, emekli bir ABD Hava Kuvvetleri askeri ve NASA astronotu olan Albay Frank Borman, Nobel edebiyat ödüllü Fransız yazar André Gide ve daha pek çokları vardı.

Bu galeri ile bu meşhur gençlik merkezinin altın çağlarına kısa bir yolculuk yapıyoruz.