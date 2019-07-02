Sovyetler Birliği’nin en gözde izci kampı olan Artek’ten manzaralar

Bu galeri ile bu meşhur gençlik merkezinin altın çağlarına kısa bir yolculuk yapıyoruz.
Uluslararası gençlik kampı Artek, Sovyet dönemi izci yaşamının bir sembolü olarak görülür. 1925 yılında kurulan kampa, altın çağlarında sayıları yılda 27.000'i aşan çocuk katılırdı.
Bu galeri ile bu meşhur gençlik merkezinin altın çağlarına kısa bir yolculuk yapıyoruz.
Rusya'ya bağlı olan ve “göller ülkesi” olarak adlandırılan Karelya Cumhuriyeti, Rusya'nın Avrupa topraklarının kuzeybatısında yer alıyor.
Vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unuttuğu ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar, açık artırma usulüyle 81 bin liraya satıldı.
Big Seven Travel seyahat portalı, ‘dünyanın en seksi milletleri’ listesini yayınladı.
Hollandalı fotoğrafçı Albert Dros, Kırgızistan’ın güneyine gerçekleştirdiği seyahat sırasında ülkenin doğa güzelliklerini görüntüleme fırsatını yakaladı.
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