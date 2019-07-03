Yüksek rakımlı yaylalarda bahar manzaraları

Türkiye’nin birçok ilin yaz sıcakları giderek yükselirken, Doğu Anadolu illerinin yüksek kesimlerinde ise karların iyice erimesiyle birlikte ortaya bahar manzarası çıktı. Yeşile bürünen dağlar, rengarenk çiçekler ve köylülerin yayla telaşı Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.