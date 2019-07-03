Yüksek rakımlı yaylalarda bahar manzaraları

Türkiye’nin birçok ilin yaz sıcakları giderek yükselirken, Doğu Anadolu illerinin yüksek kesimlerinde ise karların iyice erimesiyle birlikte ortaya bahar manzarası çıktı. Yeşile bürünen dağlar, rengarenk çiçekler ve köylülerin yayla telaşı Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Uluslararası gençlik kampı Artek, Sovyet dönemi izci yaşamının bir sembolü olarak görülür. 1925 yılında kurulan kampa, altın çağlarında sayıları yılda 27.000'i aşan çocuk katılırdı.
Rusya'ya bağlı olan ve “göller ülkesi” olarak adlandırılan Karelya Cumhuriyeti, Rusya'nın Avrupa topraklarının kuzeybatısında yer alıyor.
Vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unuttuğu ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar, açık artırma usulüyle 81 bin liraya satıldı.
Big Seven Travel seyahat portalı, ‘dünyanın en seksi milletleri’ listesini yayınladı.
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