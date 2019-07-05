Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu

Araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu nedeniyle sayıları azalan koalaların neslini kurtaracak sağlıklı türler keşfetti.
İtalya’nın güneyindeki turistik bölgelerden birinde bulunan Stromboli adasındaki yanardağın aktif hale geldiği ve bölgede şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi.
Kırım, turist sayısında tarihi rekor kırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2019’un ilk 6 ayında Kırım’a 2.2 milyon turistin ziyarette bulunduğunu duyurdu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte 'Batık şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı. Su yüzeyinde görülen surlar ve kale, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Türkiye’nin birçok ilin yaz sıcakları giderek yükselirken, Doğu Anadolu illerinin yüksek kesimlerinde ise karların iyice erimesiyle birlikte ortaya bahar manzarası çıktı. Yeşile bürünen dağlar, rengarenk çiçekler ve köylülerin yayla telaşı Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)