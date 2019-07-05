Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu

Adana'da kuşbaşı halinde pişirilen etin çabuk kuruduğunu savunan kebap ustası Cavlak, koyunun sırt bölümünden elde ettiği büyük parça et ve iç yağıyla hazırladığı tarife 'kartalbaşı' adını verdi. Cavlak, aralarında İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li askerlerin de bulunduğu dana steak sevenlerin, kartalbaşına daha çok ilgi gösterdiğini kaydetti.