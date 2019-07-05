Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu

Adana'da kuşbaşı halinde pişirilen etin çabuk kuruduğunu savunan kebap ustası Cavlak, koyunun sırt bölümünden elde ettiği büyük parça et ve iç yağıyla hazırladığı tarife 'kartalbaşı' adını verdi. Cavlak, aralarında İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li askerlerin de bulunduğu dana steak sevenlerin, kartalbaşına daha çok ilgi gösterdiğini kaydetti.
Araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu nedeniyle sayıları azalan koalaların neslini kurtaracak sağlıklı türler keşfetti.
İtalya’nın güneyindeki turistik bölgelerden birinde bulunan Stromboli adasındaki yanardağın aktif hale geldiği ve bölgede şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi.
Kırım, turist sayısında tarihi rekor kırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2019’un ilk 6 ayında Kırım’a 2.2 milyon turistin ziyarette bulunduğunu duyurdu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte 'Batık şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı. Su yüzeyinde görülen surlar ve kale, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
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