Geçmişten günümüze kadar bikini modelleri

5 Temmuz 1946 yılında ilk defa makine mühendisi Louis Reard tarafından tanıtılan bikini, 50’li yıllarda plaj moda dünyasının ayrılmaz parçası haline geldi.
Geçmişten günümüze kadar değişim yaşamış bikini modelleri, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın pek çok ülkesinde 5 Temmuz, Bikini Günü olarak kutlanıyor.
5 Temmuz 1946 yılında ilk defa makine mühendisi Louis Reard tarafından tanıtılan bikini, 50’li yıllarda plaj moda dünyasının ayrılmaz parçası haline geldi.
Geçmişten günümüze kadar değişim yaşamış bikini modelleri, Sputnik’in galerisinde.
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