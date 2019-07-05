Geçmişten günümüze kadar bikini modelleri

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    • Fransız mühendis Louis Reard'ın 1946 yılında bikiniyi icat etmesinin yıldönümü olan 5 Temmuz, dünyada Bikini Günü olarak kutlanıyor.
    • Bikini, 50’li yıllarda Brigitte Bardot gibi ünlüler sayesinde moda dünyasının bir parçası haline geldi.
    • Katolik Kilisesi tarafından yasaklanan bikini, 1951 yılında Miss World etkinliğinde Papa’nın huzurunda ilk ve son defa bir manken tarafından giyildi.
    • Adını Bikini Atoll Adaları'ndan alan bikini, 1946 yılında ilk kez tanıtılsa da M.Ö. 1400’de Antik Yunan’da üretilen tablo, çömlek gibi eserlerde iki parçadan oluşan bikini benzeri kıyafetler görülüyor. Spor aktivitelerinde sıklıkla görülen bu kıyafet bikininin prototipi olarak da düşünülebilir.
    • 18. yüzyılda özellikle kadınların yaz aylarında tatilde tercih ettikleri bikini, başlarda yünden yapılıyordu fakat modanın gelişmesiyle o da değişti.
    • Rusya'nın Soçi kenntindeki plajda güneşlenen bikinili kadın.
    • Londra'da düzenlenen etkinlikte maruldan yapılan bikini modelini tanıtan manken.
    • Kaliforniya'daki Malibu sahilinde sörf yapan Hollywood yıldızı Cameron Diaz, 2002
    • İsrail'in Ein Fashka bölgesindeki plajda makineli tüfekle dolaşan bikinili kadın, 1989.
    • Caribbean Look giyim koleksiyonundan bikini modelini tanıtan manken, 1974
    © AFP 2019 / Alexander Klein
    Fransız mühendis Louis Reard'ın 1946 yılında bikiniyi icat etmesinin yıldönümü olan 5 Temmuz, dünyada Bikini Günü olarak kutlanıyor.

    Dünyanın pek çok ülkesinde 5 Temmuz, Bikini Günü olarak kutlanıyor.

    5 Temmuz 1946 yılında ilk defa makine mühendisi Louis Reard tarafından tanıtılan bikini, 50’li yıllarda plaj moda dünyasının ayrılmaz parçası haline geldi.

    Geçmişten günümüze kadar değişim yaşamış bikini modelleri, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Mayo, moda, plaj modası, Bikini
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