SSCB’nin birbirinden şık moda ikonları

Batı menşeili giysilerin ithalatının yasak olduğu Sovyetler Birliği’nde, Sovyet kadınlar ülkenin moda başkenti olan Riga’da üretilen son moda elbiseleri tercih ediyordu. Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen elbiseleri Sputnik sizler için derledi.

Demir Perde yaptırımlarından ötürü, Sovyetler Birliği kadınları Fransız ve diğer Batılı ülkelerin modasını takip edemiyordu. Zira Batılı markaların ürettiği ürünlerin Rus sınırları içine girmesi yasaktı.

Komünist rejimle yönetilen Sovyetler Birliği’nde giysi ithalatının yasaklanması, lüks moda tüketiminin kapitalist bir değer olarak görülmesiyle ilintiliydi.

Ancak kimi kadınlar, Sovyetler Birliği’nin moda başkenti olan Riga’dan gelen son moda elbiselere ulaşacak kadar şanslı olabiliyorlardı. Sputnik, Riga’nın Rīgas apģērbs moda fabrikalarında üretilen giysilerden oluşan bir galeriyi sizler için derledi.