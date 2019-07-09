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    SSCB’nin birbirinden şık moda ikonları

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    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da 1966 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için üretilen pamuklu elbiseler.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da 1966 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için üretilen elbise.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbiselerin içindeki Sovyet modeller.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık keten elbise içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen düğme detaylı elbiselerin içindeki Sovyet modeller.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbiselerin içindeki Sovyet modeller, soldaki model Regina Zbarskaya.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen suni inci nakışlı yazlık elbise içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen saten yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    • Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen pamuklu yazlık elbise içinde bir Sovyet model.
    © Sputnik / Boris Kaufman
    Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.

    Batı menşeili giysilerin ithalatının yasak olduğu Sovyetler Birliği’nde, Sovyet kadınlar ülkenin moda başkenti olan Riga’da üretilen son moda elbiseleri tercih ediyordu. Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen elbiseleri Sputnik sizler için derledi.

    Demir Perde yaptırımlarından ötürü, Sovyetler Birliği kadınları Fransız ve diğer Batılı ülkelerin modasını takip edemiyordu. Zira Batılı markaların ürettiği ürünlerin Rus sınırları içine girmesi yasaktı.

    Komünist rejimle yönetilen Sovyetler Birliği’nde giysi ithalatının yasaklanması, lüks moda tüketiminin kapitalist bir değer olarak görülmesiyle ilintiliydi.

    Ancak kimi kadınlar, Sovyetler Birliği’nin moda başkenti olan Riga’dan gelen son moda elbiselere ulaşacak kadar şanslı olabiliyorlardı. Sputnik, Riga’nın Rīgas apģērbs moda fabrikalarında üretilen giysilerden oluşan bir galeriyi sizler için derledi.

    Etiketler:
    moda, SSCB
    Topluluk kurallarıTartışma
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