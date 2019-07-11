Osmaniye'de 'yüzyıl bitkisi' çiçek açtı

Rusya’da her yaz maratonlar ve yüzme yarışları gibi pek çok spor etkinliği düzenlenir. Ayrıca yaz ayları, nikâh törenlerini güneşli ve keyifli bir şekilde gerçekleştirmek isteyen çiftlerin de tercihidir. Nihayet bu iki etkinlik ‘Gelin Yarışları’ ile bir araya geldi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.