Osmaniye'de 'yüzyıl bitkisi' çiçek açtı

60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı.
UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen toplantısında UNESCO Dünya Mirası listesine yeni kültürel ve doğa alanlarının eklenmesine karar verildi.
Fransa’nın başkenti Paris'in sokakları bu yıl da tropikal karnavala sahne oldu.
Rusya’da her yaz maratonlar ve yüzme yarışları gibi pek çok spor etkinliği düzenlenir. Ayrıca yaz ayları, nikâh törenlerini güneşli ve keyifli bir şekilde gerçekleştirmek isteyen çiftlerin de tercihidir. Nihayet bu iki etkinlik ‘Gelin Yarışları’ ile bir araya geldi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.
Batı menşeili giysilerin ithalatının yasak olduğu Sovyetler Birliği’nde, Sovyet kadınlar ülkenin moda başkenti olan Riga’da üretilen son moda elbiseleri tercih ediyordu. Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen elbiseleri Sputnik sizler için derledi.
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