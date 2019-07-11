St. Petersburg’da açılan Rus-Türk Toplumsal Forumu'ndan kareler

İki gün sürecek forumda iki ülkenin iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla iş ilişkilerinin geliştirilmesine odaklanılacak. Ayrıca etkinlik programında iki ülkeden üniversite rektörlerinin bir araya gelmesi; ortak tarih mirası, dinler arası işbirliği, spor, bilim, kültür ve sanat alanlarında işbirliğinin konuşulması planlanıyor. Forumun Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova, Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın katıldığı toplantıdan kareler, Sputnik'in galerisinde.
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