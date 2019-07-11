Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı

60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı.