Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı

Vatikan'ın, kayıp kızın ailesiyle ilk kez iş birliğinde bulunmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, Orlandi'ye ait kalıntıların olabileceği şüphesiyle Vatikan toprakları içindeki bir mezarlıkta iki Alman prensese ait mezarlar açıldı.
İtalya'da 36 yıl önce kaybolan ve o dönem İtalya'da hapis yatan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırıldığı öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'da açılan iki mezar boş çıktı.
Vatikan'ın, kayıp kızın ailesiyle ilk kez iş birliğinde bulunmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, Orlandi'ye ait kalıntıların olabileceği şüphesiyle Vatikan toprakları içindeki bir mezarlıkta iki Alman prensese ait mezarlar açıldı.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun beşinci toplantısı başladı.
60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı.
UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen toplantısında UNESCO Dünya Mirası listesine yeni kültürel ve doğa alanlarının eklenmesine karar verildi.
Fransa’nın başkenti Paris'in sokakları bu yıl da tropikal karnavala sahne oldu.
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