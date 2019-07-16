Efsanesi ile kadının kutsandığı bir göl: Hamurpet

Gölün uydudan çekilen fotoğraflarında bağdaş kuran bir kadın ve suya uzanan bir yılan şekli dikkat çekiyor.
Varto İlçesi’nde bulunan Hamurpet Gölü doğal güzelliğinin yanında efsanelere konu olan hikayeleri ile dikkat çekiyor. Efsanelerden en çok bilineni hamile kalan bir kadına iftira atan bir köyün, kadının bedduası ile yerle bir olduğu ve sular altında kaldığıdır.
Gölün uydudan çekilen fotoğraflarında bağdaş kuran bir kadın ve suya uzanan bir yılan şekli dikkat çekiyor.
Rusya’nın Novosibirsk şehrinde yer alan bir suni göl, turkuaz rengi suyuyla ziyaretçilerine Sibirya’nın göbeğinde cennet gibi bir 'Maldivler' deneyimi sunuyor.
Ordu'da üç çocuk annesi Hasret Dursun, örnek bir davranışa imza attı. Kız kardeşine ait köy evinin elektrik saatine yuva yapan kuşun yavrularını elektrik çarpmasın diye evin elektriğini kesti.
İtalya'da 36 yıl önce kaybolan ve o dönem İtalya'da hapis yatan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırıldığı öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'da açılan iki mezar boş çıktı.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun beşinci toplantısı başladı.
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