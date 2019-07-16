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    Rusya, Arktika bölgesine gidecek kruz gemileri inşa edecek

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    • Kutuplara yelken açan diğer yolcu gemileri gibi OSK’nin gemileri de, gemi içerisinde düzenleyecekleri etkinlikler ve kıyı kesimlere doğru hareket edebilecek minik uçak ve helikopter donanmalarıyla yolcularına oldukça lüks bir yolculuk sunmayı planlıyor.
    • Ancak Rus gemileri, diğer gemilerden farklı olarak bünyesinde kumarhane, helikopter pisti, beş yıldızlı otel konforunda dekorasyonlar da bulunduracak. Bu yeniliklerin ise, yatırımcılara maddi geri dönüşünün çok daha olumlu olması bekleniyor.
    • Norveç Barentleri Sekreteryası’nda konuşan Murmansk Bölge Valisi Yardımcısı Aleksey Tyukavin, daha fazla kutup gemisinin Murmansk limanlarını ziyaret etmesini umduklarını belirterek, Svalbard ve Franz Josef Toprakları’na olası seyahatler düzenlemenin yolarını aradıklarını söyledi.
    • Svalbard’ın en büyük ikinci yerleşim yeri olan ve nüfusunun neredeyse tamamı Rus ve Ukraynalılardan oluşan Barentsburg maden şehrindeki Arktikugol kamu iktisadi teşebbüsü ise, kutupları ziyaret etmek isteyen turistlere kapılarını ardına kadar açıyor.
    • Diğer yandan Barentsburg’un Rusya’nın Arktika bölgesindeki topraklarına açılan harika bir kapı olduğu belirtiliyor. Yıllar içerisinde kentteki turizm sektörü gelişirken muhtemelen madencilik faaliyetlerinin azalması bekleniyor. Yolcu gemileri ile Murmansk’tan buraya direkt olarak geçilebileceği düşünülen Barentsburg’un bölgedeki bir merkez haline getirilmesi isteniyor.
    • Ayrıca şehirdeki kömür limanının hemen yanına inşa edilecek yeni bir limanla, yolcu gemilerinin şehre ayak basmak için ufak botlar kullanmalarına da gerek kalmaması sağlanacak.
    Kutuplara yelken açan diğer yolcu gemileri gibi OSK’nin gemileri de, gemi içerisinde düzenleyecekleri etkinlikler ve kıyı kesimlere doğru hareket edebilecek minik uçak ve helikopter donanmalarıyla yolcularına oldukça lüks bir yolculuk sunmayı planlıyor.

    Rus devlet şirketi Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) buza karşı dayanıklı kruz gemileri inşa ederek meraklılarını Arktik Okyanusu’na götürmeyi planladığını açıkladı. Kutup turizminin parçası olacak gemilerin Murmansk ve Barentsburg kentindeki limanlardan kalkması bekleniyor.

    Murmansk ve Barentsburg, turistlerin yeni gözdesi olan kuzey kutbu seferleri düzenleyen orta ölçekli lüks Rus yatlarının uğrak limanları olabilir.

    Arktika
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    Gemi sektöründe Rusya’nın en büyük devlet gemi inşa şirketi olan Birleşik Gemi İnşaatı Şirketleri’nin (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, “Yolcu gemileri ve özellikle de kuzey kutbu seferleri, turistlerin yeni gözdesi olacak. Bu sektöre yönelik ilginin de, diğer kruz gemisi ile seyahat sektörünün diğer alanlarına nazaran daha hızlı büyüdüğünü gözlemliyoruz. Genellikle biletlerimizin tümü altı ay öncesinden tükenmiş oluyor” açıklamalarını yaptı.

    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendisliği Komitesi bünyesindeki uzman konseyi toplantısında konuşan Rahmanov, “Ülkemizin turizm sektörü için kayda değer bir sektör olan Arktika bölgesine düzenlenen gemi yolculuklarının geleceği oldukça parlak” dedi.

    OSK’nin, kutup seyahatlerine uygun olarak tasarladığı üç farklı yolcu gemisi bulunuyor. Almaz, Vimpler ve Iceberg isimli gemilerin projeleri ise henüz başlangıç aşamasında.

    Rahamov’un açıklamasına göre, gemilerin her biri 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Gemi başına inşaat maliyeti ise 300 milyon dolara (Yaklaşık 1 milyar 700 milyon Türk lirası) yakın.

    2015’TE MURMANSK’A 10 BİNDEN FAZLA YOLCU GELMİŞTİ

    Arktika
    © Sputnik / Igor Ageyenko
    Rusya, Arktika'da 'yüzen buz kampı' kuruyor
    2016 yılında 206 metrelik özel bir kruz gemisi limanı açılan Murmansk’ta Arktika bölgesine yönelik kruz sektörü henüz iyi durumda değil. Rusya’nın Arktika bölgesine açılan bir kapı görevi görmesi beklenen şehre, geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha az gemi uğruyor.

    Murmansk şehrine 2012 yılında yalnızca 9 yolcu gemisi uğrarken, söz konusu gemilerin pek çoğu Solovetsky Adaları ve Arhangelsk şehrine doğru yol aldı. 2015 yılında Murmansk’a uğrayan 13 yolcu gemisi ise, şehre 10.000’den fazla ziyaretçi getirmiş oldu.

    Geçtiğimiz yıl ise yalnızca 6 yabancı uyruklu yolcu gemisi şehrin limanlarına uğrarken, 2016 yılı rotalarına Murmansk şehrini ekleyen gemilerin sayısı 4 ile sınırlı kalmıştı. Bölgeye seyahat düzenleyecek yolcu gemilerinin tümü, müşterilerin geçiş izinlerini ve göçmenlik faaliyetlerini sıkı denetimde tutuyor.

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    Etiketler:
    Duma, Aleksey Rahmanov, Barentsburg, Murmansk, kutup, Arktik Okyanusu, Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK), gemi, Arktika, Rusya
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