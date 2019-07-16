Rusya, Arktika bölgesine gidecek kruz gemileri inşa edecek

Murmansk ve Barentsburg, turistlerin yeni gözdesi olan kuzey kutbu seferleri düzenleyen orta ölçekli lüks Rus yatlarının uğrak limanları olabilir.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendisliği Komitesi bünyesindeki uzman konseyi toplantısında konuşan Rahmanov, “Ülkemizin turizm sektörü için kayda değer bir sektör olan Arktika bölgesine düzenlenen gemi yolculuklarının geleceği oldukça parlak” dedi.
OSK’nin, kutup seyahatlerine uygun olarak tasarladığı üç farklı yolcu gemisi bulunuyor. Almaz, Vimpler ve Iceberg isimli gemilerin projeleri ise henüz başlangıç aşamasında.
Rahamov’un açıklamasına göre, gemilerin her biri 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Gemi başına inşaat maliyeti ise 300 milyon dolara (Yaklaşık 1 milyar 700 milyon Türk lirası) yakın.
2015’TE MURMANSK’A 10 BİNDEN FAZLA YOLCU GELMİŞTİ
Murmansk şehrine 2012 yılında yalnızca 9 yolcu gemisi uğrarken, söz konusu gemilerin pek çoğu Solovetsky Adaları ve Arhangelsk şehrine doğru yol aldı. 2015 yılında Murmansk’a uğrayan 13 yolcu gemisi ise, şehre 10.000’den fazla ziyaretçi getirmiş oldu.
Geçtiğimiz yıl ise yalnızca 6 yabancı uyruklu yolcu gemisi şehrin limanlarına uğrarken, 2016 yılı rotalarına Murmansk şehrini ekleyen gemilerin sayısı 4 ile sınırlı kalmıştı. Bölgeye seyahat düzenleyecek yolcu gemilerinin tümü, müşterilerin geçiş izinlerini ve göçmenlik faaliyetlerini sıkı denetimde tutuyor.
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