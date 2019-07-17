Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini üreten fabrikaya kilit

Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi.
Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten, baba-oğulun işlettiği fabrikayı kapattı. Sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkarıldığı belirtildi.
Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi.
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Rus devlet şirketi Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) buza karşı dayanıklı kruz gemileri inşa ederek meraklılarını Arktik Okyanusu’na götürmeyi planladığını açıkladı. Kutup turizminin parçası olacak gemilerin Murmansk ve Barentsburg kentindeki limanlardan kalkması bekleniyor.
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