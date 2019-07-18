8 bin yıllık gizem: Dünyanın bittiği ve ölümsüzlük suyunun aktığı yer

Efsanelere ve kutsal kitaplarda adı geçen Lice’nin Bırkleyn Mağaraları tarihi ve doğası ile görenleri büyülüyor. Antik dönemde ‘Dünyanın bittiği yer’ ve kutsal kitaplarda ‘Ölümsüzlük suyunun aktığı’ yer olarak ifade edilen Bırkleyn’de kapsamlı bir araştırma yapılmadığı için gizemli yapısını koruyor.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Meltem İşgörür, evinde 80 kediye bakıyor. Kediler için evinde özel alanlar oluşturan İşgörür, gününü onları besleyerek, bakımlarını ve tedavilerini yaparak geçiriyor.
Numbeo sitesi, 2019'un ilk yarısında topladığı verilere dayanarak dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Listede Türkiye'den Eskişehir 10. sırada yer aldı.
Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten, baba-oğulun işlettiği fabrikayı kapattı. Sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkarıldığı belirtildi.
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' dün 21:43'te başladı ve yaklaşık 5 saat sürdü. Tutulma, İstanbul'da eşsiz manzaralar oluşturdu.
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