St. Petersburg’da Rusya Deniz Kuvvetleri Günü hazırlıkları

Bunun kapsamında Neva Nehri üzerinde düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı.
Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son haftasonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Onlarca savaş gemisi, denizaltı, savaş uçağı ve çok amaçlı helikopterin katılımıyla gerçekleşen provanın görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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