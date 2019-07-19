Sinema tarihinin stil ikonu kadın karakterleri

Durum böyle olunca kadın kıyafetlerinde 60, 70, 80 ve 90’lardan esintilere rastlamak gayet normal. Sinema tarihinin moda dünyası üzerinde etki yaratmış stil sahibi kadın karakterleri, Sputnik’in seçkisinde.
Yıllar önce TV ve sinemalarda boy gösteren kadın karakterler bugün de moda dünyasına ilham vermeye devam ediyor.
Durum böyle olunca kadın kıyafetlerinde 60, 70, 80 ve 90’lardan esintilere rastlamak gayet normal. Sinema tarihinin moda dünyası üzerinde etki yaratmış stil sahibi kadın karakterleri, Sputnik’in seçkisinde.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 28 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü hazırlıkları tam hız sürüyor.
Efsanelere ve kutsal kitaplarda adı geçen Lice’nin Bırkleyn Mağaraları tarihi ve doğası ile görenleri büyülüyor. Antik dönemde ‘Dünyanın bittiği yer’ ve kutsal kitaplarda ‘Ölümsüzlük suyunun aktığı’ yer olarak ifade edilen Bırkleyn’de kapsamlı bir araştırma yapılmadığı için gizemli yapısını koruyor.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Meltem İşgörür, evinde 80 kediye bakıyor. Kediler için evinde özel alanlar oluşturan İşgörür, gününü onları besleyerek, bakımlarını ve tedavilerini yaparak geçiriyor.
Numbeo sitesi, 2019'un ilk yarısında topladığı verilere dayanarak dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Listede Türkiye'den Eskişehir 10. sırada yer aldı.
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