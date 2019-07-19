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    Sinema tarihinin stil ikonu kadın karakterleri

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    • 20. yüzyılın seks sembolü olarak bilinen Marilyn Monroe'nin rol aldığı 'Yedinci Yıl Kaşıntısı filmi fazla popülerlik kazanmasa da, oyuncunun elbise eteğinin bir rüzgârla baştan çıkardığı bu karesiyle hafızalara kazınıp tarihe geçti.
    • Truman Capote’ın romanından uyarlanmış 1961 yapımı Breakfast at Tiffany’s filminde Holly Golightly karakteriyle klasikleşmiş bir moda figürüne dönüşen Audrey Hepburn, ‘küçük siyah elbise’nin miladı kabul edilen Givenchy elbisesiyle, sadece dönemine değil tüm zamanlara damgasını vuruyor.
    • Sinema tarihinin en kült filmlerinden 'Rüzgar gibi geçti'nin Scarlet O’Hara katakteri film boyunca tercih ettiği kocaman şapkalar, romantik fırfırlı elbiseler ve kadife Victoria kıyafetleri ile en az film kadar yankı uyandırdı.
    • Sovyet yapımı 'Sluzhebniy Roman' (İşyerinde Aşk Nikayesi) filminde baş rol üstlenen Alisa Freyndlih'in canlandırdığı karakterin kare desenli elbise, 70 yılların Sovyet moda tarzını en iyi şekilde yansıtan örneklerden biri.
    • Temel İçgüdü filminin en unutulmaz sahnesindeki kırık beyaz bornoz ceketi ve balıkçı yaka minimal elbisesi ile Sharon Stone'un karakteri akıllara kazınan ve silinmeyecek olan bir görüntüyü oluşturdu. Catherine Tramell rolü ile hem karakter olarak hem de stil olarak büyük bir başarıya imza attı.
    • Alfred Hitchcock'un yönetmenliğini yaptı 'Hırsızı Yakalamak' filmi sadece izleyicileri yakalayıp sonuna kadar bırakmayan senaryosu ile değil, Grace Kelly'nin hayat verdiği karakterin giydiği zarif akşam elbiseleriyle de ilgi çekti. Bu rolüyle Kelly dünyanın en zarif ve güzel oyuncularından biri olarak ünlendi.
    • TV tarihinin en ikonik stil yıldızlarından biri olan Sarah Jessica Parker'in hayat verdiği Carrie Bradshaw karakteri, geniş tasarımcı ayakkabısı koleksiyonu, başarılı parça eşleştirmeleriyle doğru kombin yapma denilince akla ilk gelen isimlerden. Carrie Bradshaw hem stil hem de hayat tarzı olarak pek çok kadına ilham verdi.
    • 90’ların ikonik romantik komedisi Pretty Woman’da varoş mahalle kadınından elit alışveriş tutkunu kadına keskin bir geçiş yapan Julia Roberts her iki karakterindeki görünümüyle de döneme damgasını vurdu.
    • James Bond serisinden Casino Royale filminde Eva Green'in canlandırdığı Bond kızı Vesper Lynd karakteri mor işlemeli gece elbisesiyle dikkatler çekti.
    • Yıldız oyuncu Meryl Streep'in 'Şeytan Marka Giyer' filminde canlandırdığı Miranda Priestly karakteri, Valentino, Miu Miu, Calvin Klein ve tabii ki Prada'nın zarif ve göz kamaştırıcı kıyafetleriyle hafızalara kazındı.
    • Quentin Tarantino'nun yönettiği Pulp Fiction filminde Uma Thurman’ın canlandırdığı Mia Wallace karakteri, seyirciler üzerinde çok büyük etki yarattı. Saç modeli, yürüyüşü, dansı, konuşması ve sigara içişi sadece erkekleri değil kadınları da hasta etmeyi başardı.
    © AP Photo / Matty Zimmerman
    20. yüzyılın seks sembolü olarak bilinen Marilyn Monroe'nin rol aldığı 'Yedinci Yıl Kaşıntısı" filmi fazla popülerlik kazanmasa da, oyuncunun elbise eteğinin bir rüzgârla baştan çıkardığı bu karesiyle hafızalara kazınıp tarihe geçti.

    Yıllar önce TV ve sinemalarda boy gösteren kadın karakterler bugün de moda dünyasına ilham vermeye devam ediyor.

    Durum böyle olunca kadın kıyafetlerinde 60, 70, 80 ve 90’lardan esintilere rastlamak gayet normal. Sinema tarihinin moda dünyası üzerinde etki yaratmış stil sahibi kadın karakterleri, Sputnik’in seçkisinde.

    Etiketler:
    moda, kadın oyuncu, sinema
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