Sinema tarihinin stil ikonu kadın karakterleri

Efsanelere ve kutsal kitaplarda adı geçen Lice’nin Bırkleyn Mağaraları tarihi ve doğası ile görenleri büyülüyor. Antik dönemde ‘Dünyanın bittiği yer’ ve kutsal kitaplarda ‘Ölümsüzlük suyunun aktığı’ yer olarak ifade edilen Bırkleyn’de kapsamlı bir araştırma yapılmadığı için gizemli yapısını koruyor.