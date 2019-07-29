2019 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Apple şirketinin düzenlediği ilk ve en uzun süreli iPhone fotoğraf yarışması olarak nitelendirilen IPPAWARDS’un bu yılki kazananları dünyada 140’tan fazla ülkeden iPhone fotoğrafçısının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi.

18 kategoride ödüller, aralarında İtalya, Almanya, ABD, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Peru, Portekiz, Rusya ve Tayvan’ın da bulunduğu pek çok ülkeden fotoğrafçılara gitti.

2007’de kurulmasından bu yana iPhone’un dünya çapındaki kullanıcılarına ilham ve heyecan veren yarışmayı kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.