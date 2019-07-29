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17:38 29 Temmuz 2019
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    2019 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

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    • Büyük Ödül ve Yılın Fotoğrafçısı Ödülü’nü Big Sister adlı fotoğrafıyla İtalya’dan Gabriella Cigliano kazandı.
    • 2019 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin Portre kategorisinde büyük ödülün sahibi Mona Jumaan'ın çalışması.
    • 2019 iPhone Fotoğraf Yarışması'nın Seyahat kategorisinde büyük ödül kazanan fotoğrafçı Liu Bo'nun çektiği kare.
    • Hayvanlar kategorisinde birinciliğe layık görülen Diogo Lage'nin fotoğrafı.
    • Panorama kategorisinin birincisi Vincent Chen'in çalışması.
    • Günbatımı kategorisinde büyük ödül kazanan Sreekumar Krishnan'ın çalışması.
    • Haberler kategorisinde büyük ödüle layık görülen fotoğrafçı Lianyu Lu'nun fotoğrafı.
    • Mimarlık kategorisinde büyük ödül sahibi Kuanglong Zhang'ın fotoğrafı.
    • Bitkiler kategorisinde birinci seçilen Dan Liu'nun fotoğrafı.
    • 2019 iPhone Fotoğraf Yarışması'nın İnsanlar kategorisinde birincilik kazanan Wei Xiong'un fotoğrafı.
    • 2019 iPhone Fotoğraf Yarışması'nın Çocuklar kategorisinde büyük ödül kazanan fotoğrafçı Neri Rivas'ın çalışması.
    • Seri kategorisinde birincilik kazanan fotoğrafçı Carol Allen Storey'in Uganda'da çektiği fotoğraf.
    • Manzara kategorisinde büyük ödül kazanan Hsueh Isan'ın çalışması.
    Büyük Ödül ve Yılın Fotoğrafçısı Ödülü’nü Big Sister adlı fotoğrafıyla İtalya’dan Gabriella Cigliano kazandı.

    Bu yıl 12.’si gerçekleştirilen iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS) kazananları açıklandı.

    Apple şirketinin düzenlediği ilk ve en uzun süreli iPhone fotoğraf yarışması olarak nitelendirilen IPPAWARDS’un bu yılki kazananları dünyada 140’tan fazla ülkeden iPhone fotoğrafçısının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi.

    18 kategoride ödüller, aralarında İtalya, Almanya, ABD, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Peru, Portekiz, Rusya ve Tayvan’ın da bulunduğu pek çok ülkeden fotoğrafçılara gitti.

    2007’de kurulmasından bu yana iPhone’un dünya çapındaki kullanıcılarına ilham ve heyecan veren yarışmayı kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.

    Etiketler:
    Apple, iPhone
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    2019 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
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