Temmuz’da çekilen göz alıcı uzay görüntüleri

Sputnik, uzay araçları vasıtasıyla yapılan yeni uzay fotoğrafları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen kareleri galeride topladı.
Temmuz’da uzayda keşif çalışmalarını yürüten uzay araçları ve teleskoplar vasıtasıyla birçok gök cisminin ilginç görüntüleri elde edildi.
Sputnik, uzay araçları vasıtasıyla yapılan yeni uzay fotoğrafları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen kareleri galeride topladı.
Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, doğum gününde düzenlenen kraliyet töreniyle tacını giyerek ülkenin 16. kralı ilan edildi.
Adıyaman’da sarp kayalıklara oyulmuş 1800 yıllık tripleks (3 katlı) mağaraların içine dağcılık teknikleri kullanılarak ilk kez girildi.
İran’ın başkenti Tahran’da İngiltere'nin Cebelitarık boğazında İran’a ait Grace 1 petrol tankerine el koymasını konu alan İran’lı karikatüristlerin yaptığı onlarca karikatürden oluşan sergi açıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da yıllık GUM Otomobil Rallisi düzenlendi.
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