Travmaya oyunla terapi

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Sur’da çatışmalı dönemde travma yaşayan çocukları oyunla terapi etme ve çocuk hakları konusunda bilinçlendirme amacıyla ‘Benim sokağım, benim oyunum’ adlı bir etkinlik düzenledi.
Bursa'da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.
Temmuz’da uzayda keşif çalışmalarını yürüten uzay araçları ve teleskoplar vasıtasıyla birçok gök cisminin ilginç görüntüleri elde edildi.
Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, doğum gününde düzenlenen kraliyet töreniyle tacını giyerek ülkenin 16. kralı ilan edildi.
Adıyaman’da sarp kayalıklara oyulmuş 1800 yıllık tripleks (3 katlı) mağaraların içine dağcılık teknikleri kullanılarak ilk kez girildi.
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