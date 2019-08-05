Hayatını kedilere adadı: ‘Ben ve eşim 'yemeyelim, onlar yesin' diye uğraşıyoruz’

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinde 20 kedi besleyen Şerife Görgülü, bakıma ve tedaviye muhtaç olan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. İlçedeki kedilerin evine misafir olduğunu söyleyen Görgülü, "Eskiden bana bu kadar kedi baktığım için 'deli teyze' diyorlardı ama şimdilerde herkes bu duruma alıştı" dedi.
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Hong Kong, dünyanın en yoğun nüfusa sahip yerlerinden biri. Yaklaşık 8 milyon insanın yaşadığı kent, aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirlerinden.
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Sur’da çatışmalı dönemde travma yaşayan çocukları oyunla terapi etme ve çocuk hakları konusunda bilinçlendirme amacıyla ‘Benim sokağım, benim oyunum’ adlı bir etkinlik düzenledi.
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