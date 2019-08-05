Hayatını kedilere adadı: ‘Ben ve eşim 'yemeyelim, onlar yesin' diye uğraşıyoruz’

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinde 20 kedi besleyen Şerife Görgülü, bakıma ve tedaviye muhtaç olan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. İlçedeki kedilerin evine misafir olduğunu söyleyen Görgülü, "Eskiden bana bu kadar kedi baktığım için 'deli teyze' diyorlardı ama şimdilerde herkes bu duruma alıştı" dedi.