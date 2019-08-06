Kayıt
12:38 06 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Zerzevan’da gizli araştırma: Mithras Tapınağı’nda enerji mi var?

    URL'yi kısaltın
    Sertaç Kayar
    0 0 0
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Zerzevan’da, Pagan Roma döneminin gizemli dini olan Mithras’ın 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tapınağının 2017 yılında tesadüfen ortaya çıkarılması dünyanın bütün dikkatini bir anda Zerzevan Kalesi’ne yöneltti.
    • İlluminati gibi gizemli tarikatlar, Tapınak Şövalyeleri ve masonik yapıların çıkış noktası olarak kabul edilen Mithras dini, dünyadaki bütün derin yapılanmaların çıkış noktası olarak görülüyor. Mithras’ın gizemli bir din olması, Zerzevan’daki tapınağın dünya üzerinde şu ana kadar tespit edilen 22 Mithras tapınağı içerisinde en son bulunan ve en iyi korunanı olması buraya olan ilgiyi daha da arttırmış. 639 yılında İslam ordularınca fethedildikten sonra Zerzevan Kalesi’nde 1400 yıl boyunca zaman durmuş.
    • Dünyanın her yerinden birçok bürokrat, çok sayıda tanınmış insan, arkeologlar Mithras’ın gizemini bilmek için Zerzevan’a geliyor. Bazı devlet bakanları ve bürokratların da resmi programları dışında Zerzevan’a gelerek Mitras Tağınağı’nı ziyaret ettiği belirtiliyor.
    • Gelen bazı ziyaretçilerin tapınakta dua ettiği ve ellerini duvarlara sürerek yüzlerine sürdüğü de ifade ediliyor. Burada ayin yapılması için izin isteyenler bile olmuş, ancak kazı ekibi buna izin vermiyor.
    • Dünyanın dört bir tarafından yoğun bir ziyaretçi akını olurken, tur şirketleri, bölgeye helikopter pisti yapılmasını talep ediyor. Geçen yıl 352 bin kişinin ziyaret ettiği kaleyi bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniliyor.
    • Belli bir yıldız ve gezegenin hareketine göre yapılmış olduğu düşünülen Mitras Tapınağı ile ilgili yeni bir tartışma başladı. Tapınakta, henüz nedeni bilinmeyen manyetik bir gücün olduğu iddia ediliyor. Öyle ki İngiltere’den gelen ve dünyadaki bütün Mithras tapınaklarında enerji ölçümü yapan bir grubun arkeoloji ekibinden habersiz tapınakta ölçüm yaptığı belirtiliyor.
    • Ölçümde tapınağın dünyadaki diğer Mithras tapınakları içerisinde enerji yoğunluğunun en yüksek olduğu tapınak olduğu belirtiliyor.
    • Bu ölçümün duyulmasının ardından Türkiye’den de bir ekibin enerji ölçümü için tapınağa gittiği ancak cihazların tapınağın içinde çalışmadığı da ifade ediliyor.
    • Uzmanlar, enerji yoğunluğu ile ilgili bir buluntuya rastlanmadığını, ancak çalışmaların devam ettiğini söylüyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Zerzevan’da, Pagan Roma döneminin gizemli dini olan Mithras’ın 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tapınağının 2017 yılında tesadüfen ortaya çıkarılması dünyanın bütün dikkatini bir anda Zerzevan Kalesi’ne yöneltti.

    Güneş tanrısı Mithras’ın son tapınağının bulunması ile dünya gündemine oturan Zerzevan Kalesi’nde yeni bir tartışma başladı. Mithras Tapınağı’nda yoğun bir enerjinin olduğu belirtilirken, yurtdışından gelen bir grubun tapınakta gizlice enerji ölçümü yaptığı söyleniyor.

    Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve antik adı ‘Samachi’ olan Zerzevan Kalesi, stratejik bir Roma sınır garnizonu. Kazı çalışmalarının başlaması ile ortaya çıkan bulgularla dünya gündemine oturan Zerzevan’da araştırmalar sürüyor.

    Roma dönemi askeri olan Zerzevan Kalesi dünya gündeminde. İlk kazı çalışmalarının 2014 yılında yapılan Zerzevan’da, 12 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, kilise, saray, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl, silah depoları ile 54 su sarnıcı bulunuyor.

    Roma döneminin doğudaki en son garnizonu olan Zerzevan Kalesi'nde Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında bu yıl yapılan kazılarda yaklaşık bin 700 yıllık, Roma dönemine ait kaya mezarlığı ortaya çıkarıldı.

    İlgili konular:

    Koca bir sürüye bakan 13’ünde bir çoban: Hayalim yok
    Yeraltı şehri, tapınak, gizli geçitler ve sığınakları ile Zerzevan’ın sırrı
    'Turizmin Oscarı' Diyarbakır'ın
    Etiketler:
    Türkiye, İngiltere, Aytaç Coşkun, Roma, Çınar, Diyarbakır, Mardin, Mithras Tapınağı, Zerzevan Kalesi, Tapınak, Mithras
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Victoria’s Secret-2018 defilesinin sahne arkasından bir kare.
      Son güncelleme: 17:56 05.08.2019
      17:56 05.08.2019

      Victoria's Secret şovlarının sahne arkasından kareler

      Dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurmuştu. 2011 yılından bu yana Victoria's Secret modeli olan Shanina Shaik, her yıl merakla beklenen iç çamaşırı moda defilesinin bu yıl yapılmayacağını söyledi.

      12
    • Vatandaşlarından gelen tepkileri de anlatan Şerife Görgülü, Evin içine nasıl alıyorsun? Bunların kılı, tüyü, yemeğini nasıl hallediyorsun?’ diye soruyorlar bana. Yemesi içmesi bir maliyet. Manikürüm yok, pedikürüm yok, saç boyamam yok. Hepsini kedilerim için harcıyorum. Hepsi bunlara feda olsun. Ben eşimle beraber kedilerime bakıyorum ve çok mutluyum. 30 sene yurt dışında kaldım. Ne kedim, ne köpeğim ne de kuşum vardı. Yurt dışında çalışıp gezmekten, hayvan beslemeye vaktimiz olmadı. Şu an ise ‘İyi ki kedilerim var’ diyorum. Onlarla ilgilenmekten hiçbir yere gidemiyorum ancak, daha önce gittiklerime sayıyorum dedi.
      Son güncelleme: 15:40 05.08.2019
      15:40 05.08.2019

      Hayatını kedilere adadı: ‘Ben ve eşim 'yemeyelim, onlar yesin' diye uğraşıyoruz’

      Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinde 20 kedi besleyen Şerife Görgülü, bakıma ve tedaviye muhtaç olan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. İlçedeki kedilerin evine misafir olduğunu söyleyen Görgülü, "Eskiden bana bu kadar kedi baktığım için 'deli teyze' diyorlardı ama şimdilerde herkes bu duruma alıştı" dedi.

      5
    • Kanada'da yapılan bir araştırma, üç ayrı eyalette yoğun olarak bulunan buzulların önemli kısmının küresel ısınma nedeniyle 50 yıl içinde yok olacağını ortaya koydu.
      Son güncelleme: 14:54 05.08.2019
      14:54 05.08.2019

      Kanada'da yok olma tehlikesi altındaki buzdağları, turist akınına uğradı

      'Buzdağı vadisi' olarak bilinen Kanada'nın Newfoundland and Labrador bölgelerinin sahilleri, son dönemde küresel ısınma nedeniyle erime tehlikesiyle karşı karşıya olan buzdağlarını görüntülemek isteyen turistlerin akınına uğradı.

      10
    • 25 yaşındaki grafik tasarımcısı Fung Cheng, erkek kardeşiyle paylaştığı 5 metrekarelik odasında.
      Son güncelleme: 14:17 02.08.2019
      14:17 02.08.2019

      200 binden fazla Hong Konglu 'tabut evlerde' yaşıyor

      Hong Kong, dünyanın en yoğun nüfusa sahip yerlerinden biri. Yaklaşık 8 milyon insanın yaşadığı kent, aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirlerinden.

      9
    Multimedya
    Zerzevan’da gizli araştırma: Mithras Tapınağı’nda enerji mi var?
    Zerzevan’da gizli araştırma: Mithras Tapınağı’nda enerji mi var?
    Karikatür
    Trump: Venezüella'ya blokaj veya karantinayı düşünebiliriz
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet