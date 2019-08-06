Zerzevan’da gizli araştırma: Mithras Tapınağı’nda enerji mi var?

Güneş tanrısı Mithras’ın son tapınağının bulunması ile dünya gündemine oturan Zerzevan Kalesi’nde yeni bir tartışma başladı. Mithras Tapınağı’nda yoğun bir enerjinin olduğu belirtilirken, yurtdışından gelen bir grubun tapınakta gizlice enerji ölçümü yaptığı söyleniyor.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve antik adı ‘Samachi’ olan Zerzevan Kalesi, stratejik bir Roma sınır garnizonu. Kazı çalışmalarının başlaması ile ortaya çıkan bulgularla dünya gündemine oturan Zerzevan’da araştırmalar sürüyor.

Roma dönemi askeri olan Zerzevan Kalesi dünya gündeminde. İlk kazı çalışmalarının 2014 yılında yapılan Zerzevan’da, 12 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, kilise, saray, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl, silah depoları ile 54 su sarnıcı bulunuyor.

Roma döneminin doğudaki en son garnizonu olan Zerzevan Kalesi'nde Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında bu yıl yapılan kazılarda yaklaşık bin 700 yıllık, Roma dönemine ait kaya mezarlığı ortaya çıkarıldı.