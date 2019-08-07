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    Jennifer Lopez: Türkiye'yi çok özlemişim

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    © DHA /
    ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi. Lopez, performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

    ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi. Lopez, performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

    Latin müziğin divası ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 7 yıl önce İstanbul'da verdiği konserin ardından bu kez Antalya'da Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya yıldızlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert serisi kapsamında Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, performansıyla izleyenleri coşturdu. 

    2018 MTV Video Müzik Ödülleri
    © AP Photo / Chris Pizzello/Invision
    Jennifer Lopez sahnede hayranına kucak dansı yaptı
    Uzun süre sonra tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Jennifer Lopez "Ülkenizi çok özlemişim. Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.

    24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50. yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.

    Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel'in sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses'in yanı sıra Antalyaspor'un tüm takım oyuncuları ve yönetimi, Real Madrid'in eski futbolcusu Clarence Seedorf de izledi.

    Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

    KULİSE VE SAHNEYE ISPARTA GÜLÜ

    Jennifer Lopez
    © AFP 2019 / Lisa O'Connor
    Jennifer Lopez Türkiye'de konser verecek
    Regnum Carya sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü yıldızı 2500 kişiye yakın kişi izledi. Lopez için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güller sanatçının sahnesini ve kulisini süsledi. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Konser boyunca pek çok kez kostüm değiştiren Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı 'Medicine'nın yanı sıra 'On The Floor', 'Aint It Funny', 'Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirdi.

    KIZI EMME İLE DÜET YAPTI

    Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.

    Etiketler:
    Etkinlik, Almanya, Jennifer Lopez
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