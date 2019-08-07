Jennifer Lopez: Türkiye'yi çok özlemişim

Latin müziğin divası ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 7 yıl önce İstanbul'da verdiği konserin ardından bu kez Antalya'da Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya yıldızlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert serisi kapsamında Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, performansıyla izleyenleri coşturdu.
24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50. yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.
Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel'in sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses'in yanı sıra Antalyaspor'un tüm takım oyuncuları ve yönetimi, Real Madrid'in eski futbolcusu Clarence Seedorf de izledi.
Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.
KULİSE VE SAHNEYE ISPARTA GÜLÜ
KIZI EMME İLE DÜET YAPTI
Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.
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