Karın tokluğuna çalışıyor, ölmemeyi diliyorlar: Mevsimlik işçiler

Kamuoyu onları trafik kazaları, ölümler ve zor şartlar altında çalışmaları ile tanıdı. Mevzuatta ‘Tarımda Hizmet Akdi ile Süresiz Çalışanlar’ olarak tanımlanan mevsimlik tarım işçileri, her yıl Mart ayı itibari ile evlerini terk ederek çalışmak için farklı illere göç ediyor. Kimi pamuk toplamaya, kimi fındığa, kimi incir toplamaya gidiyor. Çoluk çocuk araçları doldurarak yola çıkan mevsimlik işçilerin yolculuğu kimi zaman trajik kazalarla sonuçlanıyor.