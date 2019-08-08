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    Karın tokluğuna çalışıyor, ölmemeyi diliyorlar: Mevsimlik işçiler

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    Sertaç Kayar
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    • Kamuoyu onları trafik kazaları, ölümler ve zor şartlar altında çalışmaları ile tanıdı. Mevzuatta ‘Tarımda Hizmet Akdi ile Süresiz Çalışanlar’ olarak tanımlanan mevsimlik tarım işçileri, her yıl Mart ayı itibari ile evlerini terk ederek çalışmak için farklı illere göç ediyor. Kimi pamuk toplamaya, kimi fındığa, kimi incir toplamaya gidiyor. Çoluk çocuk araçları doldurarak yola çıkan mevsimlik işçilerin yolculuğu kimi zaman trajik kazalarla sonuçlanıyor.
    • Yine çalışma koşullarından dolayı farklı hastalıklara yakalanıyorlar. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2019 yılının ilk altı ayında en az 205 tarım işçisinin yaşamını yitirdi. Bu sayının yarısını Mayıs ve Haziran aylarında tarım iş kolunda meydana gelen ve mevsimlik tarım işçilerinin hayatını kaybetmesine neden olan iş cinayetleri oluşturduğu belirtiliyor.
    • Her yıl birçok aile, çocuklarıyla birlikte yevmiye karşılığında çalışmak için batı illerine mevsimlik tarım işçisi olarak göç ediyor. Mart ayında başlayan mevsimlik işçi göçü, yılın Eylül ayına kadar devam ediyor. Aralarında çok fazla çocukların da bulunduğu işçiler her gün neredeyse 12 saat çalışıyor. Günlük yevmiyeleri bu yıl 70 ile 75 lira arasında değişen mevsimlik işçiler, yeme, içme, barınma ve yol gibi tüm ihtiyaçları kendileri karşılıyor. Durum böyle olunca aldıkları ücret bir hayli düşük oluyor.
    • Kurdukları çadır kamplarda su, tuvalet ve banyo gibi temel ihtiyaçlardan mahrum olan işçiler, birçok problem ile mücadele ettiklerini söylüyor. Her ailenin ortalama altı çocukla birlikte yaşadığı çadırlarda, insanlar en temel gereksinimler olan gıda, temizlik ve barınma ihtiyaçlarının eksikliğinin yanı sıra salgın hastalıklarla da boğuşuyor.
    • Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Kooperatif Mezrası’nda yaşayan vatandaşlar da her yıl mevsimlik işçi olarak farklı illere göç ediyor. Genellikle Mardin köylerinden farklı tarihlerde göç ederek buraya yerleşen vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar ve iş olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle göç etmek zorunda kalıyor. Ordu’ya fındık toplamaya giden işçiler, aileden bir kişiyi evde bırakıp geriye kalan tüm aile bireyleri ile fındık toplamaya gidiyor. Geri dönmeleri, bazen 28 gün bazen de ayları buluyor. İş zamanında mezra neredeyse boşalıyor gibi. Trafik kazaları ile gelen ölüm haberlerini yakından takip eden mezra sakinleri, giden akrabalarını “Ölme sakın, ölmeden geri dönün” telkininde bulunuyor.
    • 62 yaşındaki Sabri Erol, fındık toplamak için Giresun’a gidiyor. Ailesi ile tüm ihtiyaçlarını çuvallara koymuş, araca yüklüyor. Sputnik Türkiye’ye konuşan Erol, “Fakirlikten dolayı gidiyoruz” diyor. Şöyle devam ediyor Erol: “Fakir olmasam neden buradan ta Giresun, Rize, Ordu’ya kadar gideyim? Güneydoğu’da iş olanakları yok. Geçim çok zorlaştı, artık idare edemiyoruz. Bu nedenle tüm aile ile fındık toplamaya gidiyoruz. Burada bir fabrika olsa, iş olsa gitmezdik. 12 saat yol çekiyoruz. Günlük 70-75 lira alıyoruz. Yemek, içmek, yol her şey bize ait. Aldığımız ücret, masrafımızla neredeyse başa baş oluyor. 19 kişi bir yerde kalıyoruz. Biri evde kalıyor, geri kalanlarımız sabah erkenden işe gidiyor. 1 saat erken bıraksak sonraki gün 1 saat fazla çalışıyoruz.”
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Kamuoyu onları trafik kazaları, ölümler ve zor şartlar altında çalışmaları ile tanıdı. Mevzuatta ‘Tarımda Hizmet Akdi ile Süresiz Çalışanlar’ olarak tanımlanan mevsimlik tarım işçileri, her yıl Mart ayı itibari ile evlerini terk ederek çalışmak için farklı illere göç ediyor. Kimi pamuk toplamaya, kimi fındığa, kimi incir toplamaya gidiyor. Çoluk çocuk araçları doldurarak yola çıkan mevsimlik işçilerin yolculuğu kimi zaman trajik kazalarla sonuçlanıyor.

    Kimi pamuk toplamaya, kimi fındığa, kimi incir toplamaya gidiyor. Çoluk çocuk araçları doldurarak yola çıkan mevsimlik işçilerin yolculuğu kimi zaman trajik kazalarla sonuçlanıyor. Yoğun çalışma saatleri ve risklere rağmen “Mecburuz” diyen işçiler, yakınları ile vedalaşırken “Ölmeden geri dönün” telkini ile yola çıkıyorlar.

    Etiketler:
    kaza, Mevsimlik işçi, Fındık, pamuk
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