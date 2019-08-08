Dağ tırmanışları sırasında çekilen etkileyici görüntüler

18- 19. yüzyıllarda İngiliz ve Fransız zenginlerin boş zamanlarını değerlendirme ve hayatlarına heyecan katma çabaları neticesinde bir spor sayılmaya başlanan dağcılık, 20. yüzyılın başında diğer ulusların da ilgisini çekmeyi başardı. Uluslararası bir spor haline gelmesi ise, 1931 yılında merkezi Cenevre'de olan Uluslararası Dağcılar Birliği’nin kurulmasıyla mümkün oldu. İzleyen kendine özgü disiplini ve ilkeleri olan bir spor haline dönüşen dağcılık, birçok doğa sporunun da önünü açmıştır. Sputnik, dünyanın farklı noktalarında dağlara tırmanışlar sırasında çekilen etkileyici görüntüleri bir galeride topladı.