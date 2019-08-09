Nagasaki'deki facianın 74. yılı

Japonya'nın Nagasaki şehrine atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden kurbanlar, olayın 74. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Bu sene 29.'su düzenlenecek olan geleneksel Rostock yelkenli festivaline 14 ülkeden 170 yelkenli ve bir milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.
8 Ağustos’ta dünya genelinde Uluslararası Dağcılık Günü kutlanıyor.
Efsanevi İngiliz grup The Beatles’ın ünü albümü de aşan ikonik Abbey Road fotoğrafının 50. yıldönümü binlerce kişinin katılımıyla 'yerinde' kutlandı. Aylardır Brexit çıkmazıyla uğraşan İngiltere'nin gündemi bir günlüğüne de olsa değişmiş oldu.
Kimi pamuk toplamaya, kimi fındığa, kimi incir toplamaya gidiyor. Çoluk çocuk araçları doldurarak yola çıkan mevsimlik işçilerin yolculuğu kimi zaman trajik kazalarla sonuçlanıyor. Yoğun çalışma saatleri ve risklere rağmen “Mecburuz” diyen işçiler, yakınları ile vedalaşırken “Ölmeden geri dönün” telkini ile yola çıkıyorlar.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)