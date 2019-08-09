Nagasaki'deki facianın 74. yılı

Kimi pamuk toplamaya, kimi fındığa, kimi incir toplamaya gidiyor. Çoluk çocuk araçları doldurarak yola çıkan mevsimlik işçilerin yolculuğu kimi zaman trajik kazalarla sonuçlanıyor. Yoğun çalışma saatleri ve risklere rağmen “Mecburuz” diyen işçiler, yakınları ile vedalaşırken “Ölmeden geri dönün” telkini ile yola çıkıyorlar.