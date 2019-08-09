Mars manzarasını aratmayan Altay’daki Kızıl-Çin Vadisi’nden göz alıcı kareler

Manzarası Kızıl Gezegen’e benzeyen bölgenin sahip olduğu kırmızımsı renk, kaya oluşumlarında büyük miktarda cıvanın bulunmasına bağlı. Turistlerin ilgi odağına dönüşen Altay’daki ‘Mars Vadisi’nden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'ndeki Çuysk bozkırında yer alan Kızıl-Çin vadisi, etkileyici görünümü nedeniyle Mars Vadisi ismiyle de biliniyor.
Manzarası Kızıl Gezegen’e benzeyen bölgenin sahip olduğu kırmızımsı renk, kaya oluşumlarında büyük miktarda cıvanın bulunmasına bağlı. Turistlerin ilgi odağına dönüşen Altay’daki ‘Mars Vadisi’nden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Japonya'nın Nagasaki şehrine atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden kurbanlar, olayın 74. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Bu sene 29.'su düzenlenecek olan geleneksel Rostock yelkenli festivaline 14 ülkeden 170 yelkenli ve bir milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.
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Efsanevi İngiliz grup The Beatles’ın ünü albümü de aşan ikonik Abbey Road fotoğrafının 50. yıldönümü binlerce kişinin katılımıyla 'yerinde' kutlandı. Aylardır Brexit çıkmazıyla uğraşan İngiltere'nin gündemi bir günlüğüne de olsa değişmiş oldu.
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