Rusya’da 234 kişiyi taşıyan yolcu uçağının acil iniş yaptığı mısır tarlasından görüntüler

Rusya'da 234 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı kuş sürüsüne çarpması sonucu mısır tarlasına acil iniş yaptı. Bu esnada 23 kişi yaralanırken, uçağın iniş yapmış olmasının dahi kendi başına bir mucize olduğu yorumları yapıldı.