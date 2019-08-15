Rusya’da 234 kişiyi taşıyan yolcu uçağının acil iniş yaptığı mısır tarlasından görüntüler

Acil iniş sırasında iniş takımlarının kullanılmadığı, mürettebatın motorları da devre dışı bıraktığı belirtilirken uçağın gövdesinde yangın çıkmadığı bilgisi verildi. Olay yerinden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'da 234 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı kuş sürüsüne çarpması sonucu mısır tarlasına acil iniş yaptı. Bu esnada 23 kişi yaralanırken, uçağın iniş yapmış olmasının dahi kendi başına bir mucize olduğu yorumları yapıldı.
Acil iniş sırasında iniş takımlarının kullanılmadığı, mürettebatın motorları da devre dışı bıraktığı belirtilirken uçağın gövdesinde yangın çıkmadığı bilgisi verildi. Olay yerinden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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