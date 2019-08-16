Los Angeles'te plaj havası estiren defileden kareler

Etkinliğe katılan birbirinden güzel modeller, tanıttığı mayo ve bikinileri ile izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Renkli defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
ABD'nin Los Angeles kentinde 2020 yaz dönemi için yeni plaj giyim ve bikini koleksiyonlarının tanıtıldığı plaj modası defilesi düzenlendi.
Etkinliğe katılan birbirinden güzel modeller, tanıttığı mayo ve bikinileri ile izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Renkli defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da kısaltılmış adıyla SSCB, kurduğu hayat düzeniyle her daim merak konusu oldu. Bir halkın günlük hayatı ile ilgili bilgiler edinmenin en iyi yollarından biri de eski fotoğraflara bakmaktır.
Abhazya'nın dağlık kesiminde, Büyük Kafkas sıradağlarının güney yamacında bulunan Ritsa Milli Parkı, Gega ve Pşitsa nehirlerini sınırları içine alan doğa harikası bölge olarak biliniyor.
Rusya'da 234 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı kuş sürüsüne çarpması sonucu mısır tarlasına acil iniş yaptı. Bu esnada 23 kişi yaralanırken, uçağın iniş yapmış olmasının dahi kendi başına bir mucize olduğu yorumları yapıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Eyvia Yarımadası'nın (Eğriboz) Agriliça bölgesinde Pazartesi günü çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.
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