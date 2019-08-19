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    Endonezya’daki ‘çöp köyü’nden çarpıcı kareler

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    • Bangun'daki evlerin ön ve arka bahçelerinde bir zamanlar pirincin yetiştiği topraklar çöp atıklarıyla dolu.
    • Endonezya, bir önceki yıla göre yüzde 141 oranında artışla 283 bin ton plastik atık ithal etti.
    • Çevreciler, atık ayırma işinin karlı olabileceğini belirterek, insan sağlığı için tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.
    • Atık ayırmada elde edilen para, köylüleri hacca gönderme gibi faaliyetlerde kullanılıyor.
    • 3 bin 600 kişiyi barındıran Bangun köyü sakinlerinden Heri Mesud, ‘hükümet bize iş sağlamıyor. Bizi atık ayıklama işinden mahrum edeceklerse, bir çözüm bulmak zorundalar’ dedi.
    • Bangun köyünde atıkların arasında yatan çocuklar
    • Çevreci Ecoton grubu tarafından yapılan araştırma, mikro plastiklerin Bangun köyü ve bölgedeki 5 milyondan fazla insan tarafından içme suyu kaynağı olarak kullanılan Brantas Nehri'nde yer altı suyunu kirlettiğini tespit etti.
    • Bangun köyü sakinlerinden Salam, geri dönüşüm işinin kendisine çocukların eğitiminin yanında bir ev ve hayvan almasını sağlayacak para getirdiğini söyledi.
    • Köylüler geri dönüşüm firmalarına satmak amacıyla plastik ve alüminyum arıyor.
    • Soya peyniri üreticileri de, soya bazlı yiyecek üretirken yakıt olarak kullanmak üzere atık satın alıyor.
    © REUTERS / Willy Kurniawan
    Bangun'daki evlerin ön ve arka bahçelerinde bir zamanlar pirincin yetiştiği topraklar çöp atıklarıyla dolu.

    Endonezya'nın Bangun Köyü sakinleri, ülkenin yabancı atıklara yönelik aldığı sıkı önlemlerden şikayetçi. Bu köyde yaşayanlar, atık ayıklama işi ile, çeltik tarlalarında pirinç yetiştirmekten daha fazla para kazanıyor.

    Çin, kapılarını yabancı çöplere kapattıktan sonra, atık ithalatındaki artış karşısında boğulan Endonezya, ithalat kuralları ve gümrük denetimlerini sıkılaştırdı. Bu da, yurtdışından gelen yüzlerce ton atığın geldiği ülkelere geri dönüşüne neden oldu. Bangun köyü sakinleri, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerden gelen atıkların kısıtlanmasının önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldıracağını savunuyor.

    ‘Çöp köyü’ olarak adlandırılan Bangun köyünden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    çöp, Endonezya
    Topluluk kurallarıTartışma
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