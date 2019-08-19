Endonezya’daki ‘çöp köyü’nden çarpıcı kareler

Çin, kapılarını yabancı çöplere kapattıktan sonra, atık ithalatındaki artış karşısında boğulan Endonezya, ithalat kuralları ve gümrük denetimlerini sıkılaştırdı. Bu da, yurtdışından gelen yüzlerce ton atığın geldiği ülkelere geri dönüşüne neden oldu. Bangun köyü sakinleri, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerden gelen atıkların kısıtlanmasının önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldıracağını savunuyor.
‘Çöp köyü’ olarak adlandırılan Bangun köyünden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)