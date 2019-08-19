Moskova semalarını renklendiren Havai Fişek Festivali’nden göz alıcı kareler

İki gün süren ve Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Rusya'dan sekiz takımın katıldığı festival, Moskova sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu yıl 5.’si düzenlenen etkinlikten göz alıcı görüntler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Rosteh Uluslararası havai fişek festivali Brateevskiy Parkı’nda gerçekleşti.
İki gün süren ve Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Rusya'dan sekiz takımın katıldığı festival, Moskova sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu yıl 5.’si düzenlenen etkinlikten göz alıcı görüntler, Sputnik’in galerisinde.
Endonezya'nın Bangun Köyü sakinleri, ülkenin yabancı atıklara yönelik aldığı sıkı önlemlerden şikayetçi. Bu köyde yaşayanlar, atık ayıklama işi ile, çeltik tarlalarında pirinç yetiştirmekten daha fazla para kazanıyor.
Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak yerine kayyum atanması protestosuna polis müdahale etti. Çevik kuvvet ve tazyikli su ile yapılan müdahalede yaralananlar oldu. Yapılan müdahale Sputnik Türkiye objektiflerine böyle yansıdı.
Nepal’de halk, ülkenin güneyine inşa edilecek uluslararası havalimanı için milyonlarca ağacın kesilecek olmasını protesto etti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da kısaltılmış adıyla SSCB, kurduğu hayat düzeniyle her daim merak konusu oldu. Bir halkın günlük hayatı ile ilgili bilgiler edinmenin en iyi yollarından biri de eski fotoğraflara bakmaktır.
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