Kayıt
20:09 19 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Moskova semalarını renklendiren Havai Fişek Festivali’nden göz alıcı kareler

    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Etkinliğin ilk gününde, Kanada, Pakistan, Portekiz ve İtalya takımlarının gösterileri düzenlendi
    • Festivalin ikinci gününde ise Moskova semaları Rusya, İspanya, Arjantin ve Fransa’dan takımların havai fişek gösterileriyle renklendirildi.
    • Bu yılki festivalin ana teması tiyatro olduğu için yarışmacıların gösterileri dünyaca ünlü tiyatro oyunları, bale ve müzikallerden müzik parçalarının eşliğinde gerçekleşti.
    • Bu yıl 5.si düzenlenen festival, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
    • Moskova’daki Uluslararası havai fişek festivalinden bir kare.
    • Moskova’daki Uluslararası havai fişek festivalinden bir kare.
    • Havai fişek yarışmasının yanısıra festival ziyaretçileri çeşitli eğlence ve spor aktivitelerine katılma fırsatını buldu.
    • Havai fişek yarışmasının birincisi Rusya takımı seçilirken, ikinciliği Portekiz, üçüncülüğü ise İtalya kazandı.
    • Moskova’daki Uluslararası havai fişek festivalinin programı çeşitli müzik ve spor etkinlikleriyle doluydu.
    • İki gün süren festivalin son gününde yarışan sekiz takımdan en iyi üç havai fişek gösterisi seçildi.
    © Sputnik / Maksim Blinov
    Etkinliğin ilk gününde, Kanada, Pakistan, Portekiz ve İtalya takımlarının gösterileri düzenlendi

    Rusya'nın başkenti Moskova'da Rosteh Uluslararası havai fişek festivali Brateevskiy Parkı’nda gerçekleşti.

    İki gün süren ve Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Rusya'dan sekiz takımın katıldığı festival, Moskova sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu yıl 5.’si düzenlenen etkinlikten göz alıcı görüntler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Rostech, havai fişek, Moskova, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Son güncelleme: 18:58 19.08.2019
      18:58 19.08.2019

      Endonezya’daki ‘çöp köyü’nden çarpıcı kareler

      Endonezya'nın Bangun Köyü sakinleri, ülkenin yabancı atıklara yönelik aldığı sıkı önlemlerden şikayetçi. Bu köyde yaşayanlar, atık ayıklama işi ile, çeltik tarlalarında pirinç yetiştirmekten daha fazla para kazanıyor.

      10
    • Kalabalıktan bazı kişiler TOMA’nın önüne geçerek zafer işareti yaptı.
      Son güncelleme: 16:36 19.08.2019
      16:36 19.08.2019

      Diyarbakır’da kayyum protestosuna müdahale

      Sertaç Kayar

      Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak yerine kayyum atanması protestosuna polis müdahale etti. Çevik kuvvet ve tazyikli su ile yapılan müdahalede yaralananlar oldu. Yapılan müdahale Sputnik Türkiye objektiflerine böyle yansıdı.

      12
    • Son güncelleme: 11:40 19.08.2019
      11:40 19.08.2019

      Nepalliler, 2.4 milyon ağacın kesilmesine neden olacak havalimanı planını protesto etti

      Nepal’de halk, ülkenin güneyine inşa edilecek uluslararası havalimanı için milyonlarca ağacın kesilecek olmasını protesto etti.

      5
    • Bir kadınla bir erkek Zhiguli otomobillerinde, 1971
      Son güncelleme: 18:13 16.08.2019
      18:13 16.08.2019

      Sovyetler Birliği'nden nostaljik kareler

      Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da kısaltılmış adıyla SSCB, kurduğu hayat düzeniyle her daim merak konusu oldu. Bir halkın günlük hayatı ile ilgili bilgiler edinmenin en iyi yollarından biri de eski fotoğraflara bakmaktır.

      13
    Multimedya
    Endonezya’daki ‘çöp köyü’nden çarpıcı kareler
    Karikatür
    Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma talebini reddetti
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet