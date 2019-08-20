Evin çocuğu kıskandı, 'Cıvık' tekrar üniversiteye götürüldü

Avcılar'da sokakta bulununca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (IÜC) Veteriner Meslek Yüksek Okulu’na getirilen sahipsiz sıpayı bakımı için evine götüren öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 2 yaşındaki oğlunun sıpayı kıskanması üzerine onu yeniden üniversiteye götürmek zorunda kaldı.
Oğlunun Cıvık'ı kıskandığını söyleyen Kurban, aldıkları bu karar üzerine ‘Evdeki soğuk savaşın’ ortadan kalktığını söyledi.
Kurban, "Evde artık çocuk benim yüzüme de bakmıyor. Annesiyle. Cıvık varken benim yanıma gelmek istiyordu, şimdi yanıma gelmek istemiyor" dedi.
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