Evin çocuğu kıskandı, 'Cıvık' tekrar üniversiteye götürüldü

Bu ay başlarında Firuzköy Mahallesi’nde yeni doğmuş sıpayı gören bir hayvansever, sahibini bulamayınca bakımının yapılabilmesi için sıpayı İÜC Kampusü’ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine teslim etmişti. Atçılık konusunda uzman İÜC Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, en fazla iki günlük olduğunu tespit ettiği sıpanın sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdikten sonra onu beslemeye başlamıştı. Kurban, hafta sonu ve bayram tatilinin gelmesi üzerine, ‘Cıvık’ adını verdiği sıpanın tedavi ve bakımının aksamaması amacıyla onu Avcılar'daki evine götürdü.