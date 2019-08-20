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    Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları

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    • Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananı Mat Beetson'un Fin Whale’s çalışması.
    • Yarışmanın tehdit Altındaki Türler kategorisinde ikincilik ödülü sahibi Neil Edwards'ın Just Hanging On çalışması.
    • Neil Pritchard, Barron Falls isimli fotoğrafıyla yarışmanın Manzara kategorisinde birinci oldu.
    • Yarışmanın Genç Fotoğrafçı kategorisinde birincilik kazanan Floyd Mallon'un çektiği In The Dark fotoğrafı.
    • Yarışmanın Manzara kategorisinde ikincilik ödülü kazananı Nick Monk'un Through The Curtain fotoğrafı.
    • Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Hayvan Davranışları kategorisinde birincilik kazanan Scott Portelli'nin The Heat Run isimli çalışması.
    • Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Hayvanların Doğal Ortamı kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Raoul Slater'in Spider On Ice isimli fotoğrafı.
    • Yarışmanın Tehdit Altındaki Türler kategorisinde birinci seçilen fotoğrafçı Etienne Littlefair'in Curious Encounter isimli fotoğrafı.
    • Yarışmanın Hayvanların Doğal Ortamı kategorisinde birinci seçilen Richard Smith'in Small But Mighty çalışması.
    • Yarışmanın Tek Renkli Resim kategorisinde birinci seçilen Tracey Jennings'in Texture isimli fotoğrafı.
    • Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Portföy kategorisinde birinci seçilen fotoğrafçı Charles Davis'in Big Step, Little Step isimli çalışması.
    • Hayvan Portresi kategorisinde birinci seçilen Ross Gudgeon'un Decorator Crab isimli çalışması.
    • Melissa Williams-Brown, The Watering Hole çalışmasıyla yarışmanın Etkimiz kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
    Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananı Mat Beetson'un Fin Whale’s çalışması.

    Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları belli oldu. Birbirinden güzel karelerin yer aldığı yarışmada doğaya farklı açılardan bakan çok sayıda eser yarıştı.

    Avustralya ve çevresindeki doğa güzelliklerine dikkat çekmek, hayvanların doğal hareketlerini sergilemek, insanın doğaya etkisini göstermek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü fotoğrafçı Mat Beetson “Fin Whale’s Demise” isimli fotoğrafıyla kazandı. Binlerce fotoğrafın katıldığı yarışmada hayvan davranışı, manzara, genç fotoğrafçılar, insanın doğaya etkisi gibi 10 farklı kategoride fotoğraflar yarıştı. Dereceye giren çalışmalar, Güney Avustralya Müzesi tarafından düzenlenen ve 10 Kasım’a kadar açık kalacak olan sergide fotoğraf severlerle buluşacak. Yarışmada dereceye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik’în galerisinde.

    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, Avustralya Doğa Fotoğrafçısı Yarışması
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    Multimedya
    Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananı Mat Beetson'un Fin Whale’s çalışması.
    Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları
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