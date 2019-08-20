Avustralya 2019 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları belli oldu. Birbirinden güzel karelerin yer aldığı yarışmada doğaya farklı açılardan bakan çok sayıda eser yarıştı.

Avustralya ve çevresindeki doğa güzelliklerine dikkat çekmek, hayvanların doğal hareketlerini sergilemek, insanın doğaya etkisini göstermek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü fotoğrafçı Mat Beetson “Fin Whale’s Demise” isimli fotoğrafıyla kazandı. Binlerce fotoğrafın katıldığı yarışmada hayvan davranışı, manzara, genç fotoğrafçılar, insanın doğaya etkisi gibi 10 farklı kategoride fotoğraflar yarıştı. Dereceye giren çalışmalar, Güney Avustralya Müzesi tarafından düzenlenen ve 10 Kasım’a kadar açık kalacak olan sergide fotoğraf severlerle buluşacak. Yarışmada dereceye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik’în galerisinde.