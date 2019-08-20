Diyarbakır’da olaylar sürüyor: Kalabalık valiliğe yürümek isteyince ortalık karıştı

Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak yerine kayyum atanması protestosuna polis müdahale etti. Çevik kuvvet ve tazyikli su ile yapılan müdahalede yaralananlar oldu. Yapılan müdahale Sputnik Türkiye objektiflerine böyle yansıdı.