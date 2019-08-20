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15:53 20 Ağustos 2019
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    Diyarbakır’da olaylar sürüyor: Kalabalık valiliğe yürümek isteyince ortalık karıştı

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    Sertaç Kayar
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    • Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına yönelik eylemler bugün de devam etti.
    • HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, milletvekilleri ve tüm belediye başkanlarının katılımıyla belediye binası önünde yapacağı basın açıklaması öncesi belediye hizmet binası ve çevresi polis ablukasına alındı.
    • Belediye önündeki Elazığ Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar polis bariyerleriyle kapatıldı, caddelere çok sayıda polis eşliğinde TOMA araçları ile zırhlı araçlar konumlandırıldı.
    • Protesto için gelenler gruplar halinde ara sokaklardan belediye binasına ulaştı.
    • Temell’inin alana gelmesi ile hareketlilik yaşandı.
    • Bu sırada müdahale uyarısı yapan polise kalabalık sloganlarla tepki gösterince müdahale başladı.
    • Slogan ve alkış atanlara polis tazyikli su ile müdahale ederken, kalabalık dağılmamakta ısrar etti.
    • Açıklama yapan Temelli “Belediyelerimize kayyım atayarak 19 Ağustos tarihinde bir sivil darbe gerçekleşmiştir. Bu sivil darbeye karşı halkın iradesi ayaktadır, sokaktadır, Diyarbakır’dadır, Türkiye’dedir. Diyarbakır bizimdir, Türkiye bizim ortak vatanımızdır. İrademize de, ortak vatanımıza da kentimize de belediyemize de sahip çıkacağız. Bu kent cesaretlidir, bu kentin halkı cesaretlidir. Bu korkakları da bu kayyımı da bu rejimi de geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte mutlaka ama mutlaka süpürüp atacağız” dedi.
    • “Gidin bakın belediyenin halini görün” diyen Temelli “Kayyımın halini görün ablukalara bakın. Direncimizi, irademizi kırmak için akla hayale gelmeyen yöntemlerle, fezlekelerle, uyduruk gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı. Bu gaspçı anlayışı kabul etmiyoruz. Kürt halkının iradesine yönelik, Kürt halkının özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesine yönelik bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu saldırı sadece Kürt halkına yönelik değildir, bu saldırı İstanbul’a, İzmir’e, emekçilere, kadınlara yöneliktir. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu darbeci zihniyet tam 4 yıldır bu ülkeye zulümden, şiddetten başka bir şey vermedi. Ama inatla her gün meydanlarda olacağız her gün konuşacağız, her gün hakikatin sesini onlara karşı haykırmaya devam edeceğiz. Hakikatin sesi susmayacak, HDP’nin sesi susmayacak” şeklinde konuştu.
    • Temelli konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bizimkisi bir hukuk mücadelesidir, bir adalet mücadelesidir. O yüzden bu mücadele meşru bir mücadeledir. Her gün belediyelerinize gidin. Amed'de o kayyım gidene kadar belediyenize sahip çıkın. Van’da gidin, Mardin’de gidin, İstanbul’da gidin. Her yer bizim belediyelerimiz, Türkiye halklarının belediyeleridir. Gidin iradenize sahip çıkın. Geleceğinize sahip çıkın. Unutmayın biz halkız. Dün olduğu gibi bugün de meydanlardayız. Biz haklıyız biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Zulmü, kayyımı dün olduğu gibi bugün de kentimizden, sokağımızdan, mahallemizden mutlaka ama mutlaka süpürüp atacağız. Bu şiddet yanlılarını, bu bütün savaş meraklılarını süpürüp atacağız. Faşizmi yeneceğiz. Bu şiddete karşı ayakta durun ve asla vazgeçmeyin.”
    • Açıklamanın ardından polis kalabalığa tekrar dağılma uyarısı yaptı. Kalabalık dağılmayınca tazyikli su ile müdahale başladı. Müdahaleye direnen kalabalık dağılmamakta ısrar edince polis 3 yıl aradan sonra gaz bombası kullanarak kabalığı dağıttı. Ara sokaklarda toplanarak tekrar dönen kalabalığa tekrar TOMA’larla müdahale etti. Müdahalenin ardından kalabalık bir grup valilik binasına doğru yürüyüşe geçti. Harekete geçen polis kalabalığa tazyikli su ile müdahale ederek valilik binasına yaklaştırılmadı.
    • Diyarbakır genelinde toplanmalar gerginlik sürüyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına yönelik eylemler bugün de devam etti.

    Diyarbakır’da protestolar bugün de devam ediyor. Düne oranla olayların yayıldığı kentte bir grup valilik binasına yürümek isteyince polis müdahale etti. Kente gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli “Halkın iradesi sokaktadır. Her gün meydanlarda olacağız” açıklaması yaptı.

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    Etiketler:
    Van, Mardin, tazyikli su, müdahale, TOMA, polis, Sezai Temelli, Diyarbakır, HDP
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      Diyarbakır’da kayyum protestosuna müdahale

      Sertaç Kayar

      Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak yerine kayyum atanması protestosuna polis müdahale etti. Çevik kuvvet ve tazyikli su ile yapılan müdahalede yaralananlar oldu. Yapılan müdahale Sputnik Türkiye objektiflerine böyle yansıdı.

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    Multimedya
    Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına yönelik eylemler bugün de devam etti.
    Diyarbakır’da olaylar sürüyor: Kalabalık valiliğe yürümek isteyince ortalık karıştı
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