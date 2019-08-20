Diyarbakır’da olaylar sürüyor: Kalabalık valiliğe yürümek isteyince ortalık karıştı

Diyarbakır’da protestolar bugün de devam ediyor. Düne oranla olayların yayıldığı kentte bir grup valilik binasına yürümek isteyince polis müdahale etti. Kente gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli “Halkın iradesi sokaktadır. Her gün meydanlarda olacağız” açıklaması yaptı.
Avcılar'da sokakta bulununca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (IÜC) Veteriner Meslek Yüksek Okulu’na getirilen sahipsiz sıpayı bakımı için evine götüren öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 2 yaşındaki oğlunun sıpayı kıskanması üzerine onu yeniden üniversiteye götürmek zorunda kaldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Rosteh Uluslararası havai fişek festivali Brateevskiy Parkı’nda gerçekleşti.
Endonezya'nın Bangun Köyü sakinleri, ülkenin yabancı atıklara yönelik aldığı sıkı önlemlerden şikayetçi. Bu köyde yaşayanlar, atık ayıklama işi ile, çeltik tarlalarında pirinç yetiştirmekten daha fazla para kazanıyor.
Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak yerine kayyum atanması protestosuna polis müdahale etti. Çevik kuvvet ve tazyikli su ile yapılan müdahalede yaralananlar oldu. Yapılan müdahale Sputnik Türkiye objektiflerine böyle yansıdı.
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