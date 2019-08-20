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    Galibi olmayan savaş: Irak-İran Savaşı 31 yıl önce sona erdi

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    • Irak Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kazandıkları zaferi kutlayan İranlı askerler, 24 Ocak 1987
    • 8 yıl süren Irak-İran savaşı, galibi olmayan ama bir milyon insanın hayatını kaybettiği bir felaket olarak tarihin kayıtlarına geçti.
    • Irak-İran savaşında imha edilen askeri araçlar
    • Irak-İran savaşında Irak'ın kimyasal silah saldırıları sebebiyle maske takan İranlı asker. Günümüzde İran ve Irak’ta bu silahların kullanımı sonucu sakat kalan ve hala hayatta olanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.
    • İran-Irak savaşında Abadan bölgesinde düşürülen İran Hava Kuvvetleri'ne ait olan helikopterden yükselen duman, 17 Kasım 1980
    • Genç çoban, çatışmalarda yerle bir edilmiş İran'ın Ahvaz kentinin çevresindeki tankları izliyor, Nisan 1981
    • Iraklı asker, İran sınırına yakın olan ve çatışmalarda büyük zarar gören Mandali köyünde, Haziran 1984
    • Ramazan sırasında namaz kılan Iraklı asker, Haziran 1984
    • İranlı askerler, ele geçirdikleri Irak'taki Faw petrol limanında, Şubat 1986
    • Iranlı çocuk, Irak'ın 25 Ocak 1987 tarihinde Ahvaz'da düzenlediği hava saldırısı sonucunda yıkılmış olan evinin enkazlarınan duruyor.
    © AFP 2019 / Eric Feferberg
    Irak Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kazandıkları zaferi kutlayan İranlı askerler, 24 Ocak 1987

    Ortadoğu’nun 20. yüzyıldaki en uzun ve kanlı savaşlarından biri olan Irak-İran Savaşının sona ermesinin üzerinden 31 yıl geçti.

    1980 yılında başlayan ve 8 yıl süren savaş, galibi olmayan ama bir milyon insanın hayatını kaybettiği bir felaket olarak tarihin kayıtlarına geçti. 150 milyar dolar maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açan savaş, 20 Ağustos 1988’de yapılan ateşkes ile sona erdi. Ancak daha sonra BM gözetiminde yapılan barış görüşmelerinden bir sonuç alınamadı. İran, görüşmeler için ön koşul olarak topraklarındaki tüm Irak askerlerinin çekilmesini isterken, Irak, Şatt-ül-Arap suyolu üzerinde ortak denetim kurulmasında ısrar etti. İki ülke arasındaki barış, ancak Irak’ın Kuveyt’i 1990 yılının Ağustos ayında işgalinden sonra İran’dan aldığı toprakları geri vermesiyle gerçekleşti. Irak’ın zaferleri ile başlayan, ama İran’ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşen ve galibi olmadan sonuçlanan savaş dönemine ait arşiv kareleri, Sputnik’in derlediği seçkide.

    Etiketler:
    İran-Irak savaşı, Irak-İran savaşının bitişinin yıldönümü
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    Irak-İran savaşında Irak'ın kimyasal silah saldırıları sebebiyle maske takan İranlı asker. Günümüzde İran ve Irak’ta bu silahların kullanımı sonucu sakat kalan ve hala hayatta olanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.
    Galibi olmayan savaş: Irak-İran Savaşı 31 yıl önce sona erdi
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