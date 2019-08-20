Galibi olmayan savaş: Irak-İran Savaşı 31 yıl önce sona erdi

1980 yılında başlayan ve 8 yıl süren savaş, galibi olmayan ama bir milyon insanın hayatını kaybettiği bir felaket olarak tarihin kayıtlarına geçti. 150 milyar dolar maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açan savaş, 20 Ağustos 1988’de yapılan ateşkes ile sona erdi. Ancak daha sonra BM gözetiminde yapılan barış görüşmelerinden bir sonuç alınamadı. İran, görüşmeler için ön koşul olarak topraklarındaki tüm Irak askerlerinin çekilmesini isterken, Irak, Şatt-ül-Arap suyolu üzerinde ortak denetim kurulmasında ısrar etti. İki ülke arasındaki barış, ancak Irak’ın Kuveyt’i 1990 yılının Ağustos ayında işgalinden sonra İran’dan aldığı toprakları geri vermesiyle gerçekleşti. Irak’ın zaferleri ile başlayan, ama İran’ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşen ve galibi olmadan sonuçlanan savaş dönemine ait arşiv kareleri, Sputnik’in derlediği seçkide.